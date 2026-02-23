Um estudo brasileiro com quase 900 participantes, todos com menos de 40 anos, reforça a ideia de que o envelhecimento precoce dos pulmões não está ligado apenas ao tabagismo, mas também a fatores como a obesidade e a inflamação sistêmica. As duas condições podem, inclusive, ser associadas ao risco aumentado para o desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Conhecida como “doença do fumante”, a DPOC é uma condição irreversível, marcada por inflamação e espessamento das vias aéreas, que provoca falta de ar, dificuldade respiratória e outras limitações progressivas. Embora o cigarro continue sendo o principal fator de risco, o estudo infere que tanto a obesidade como a inflamação sistêmica podem sozinhas levar à deterioração pulmonar.

De acordo com os resultados do estudo, o tabagismo é o fator de maior impacto, associado a uma redução média de 1,95% da função pulmonar ao longo dos 12 anos analisados. Quanto à inflamação sistêmica, medida pelo nível de proteína C-reativa (PCR) no sangue, cada aumento de 1 mg/dL do marcador inflamatório correspondeu a um declínio de 0,76% da função pulmonar. Já nos casos de obesidade, cada aumento de 1 kg/m² no índice de massa corporal (IMC) resultou em uma perda adicional de 0,28% na função pulmonar.