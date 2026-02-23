Nos últimos cinco anos, o mercado de velas artesanais aromáticas apresentou crescimento entre os Microempreendedores Individuais (MEIs). De acordo com um levantamento do Sebrae-SP, com dados da Receita Federal, o número de MEIs ativos no setor de fabricação de velas aumentou de 570 em 2021 para 1.685 em 2025, um salto de 195,6%.

No estado de São Paulo, algumas cidades se destacam pela quantidade de microempreendedores atuantes no setor. A capital lidera o ranking, com 578 MEIs ativos, seguida por Guarulhos (52), Campinas (49), Santo André (48) e São José dos Campos (31).

Nas Regiões Metropolitanas de Jundiaí e Sorocaba, o número de MEIs ativos no setor aumentou de 40 em 2021 para 137 em 2026, um salto de 242,5%. O destaque vai para as cidades de Jundiaí e Sorocaba que, atualmente, contam com 22 e 28 MEIs registrados, respectivamente.