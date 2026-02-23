A Prefeitura de Jundiaí realizou mais uma ação de zeladoria no CDHU Novo Horizonte, na região Oeste da cidade. As equipes executaram roçagem de terrenos públicos e calçadas, raspagem e varrição, garantindo mais segurança e bem-estar para os moradores.

Os trabalhos também tiveram como objetivo reduzir o número de espaços que podem servir de descarte incorreto de materiais que no futuro podem acabar em possíveis criadouros do mosquito da dengue. No bairro Novo Horizonte foi identificado um caso até o último balanço, consolidado em 21 de fevereiro pelo Boletim de Arboviroses. No total, a cidade tem 95 casos neste ano até o momento.

Na avenida Carmine Todaro, o mato do canteiro central foi cortado e as praças passaram por manutenção. Os trabalhos envolvem os Departamentos de Limpeza Pública, Parques, Jardins e Praças, além da Zeladoria e Conservação.