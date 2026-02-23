A Prefeitura de Jundiaí realizou mais uma ação de zeladoria no CDHU Novo Horizonte, na região Oeste da cidade. As equipes executaram roçagem de terrenos públicos e calçadas, raspagem e varrição, garantindo mais segurança e bem-estar para os moradores.
Os trabalhos também tiveram como objetivo reduzir o número de espaços que podem servir de descarte incorreto de materiais que no futuro podem acabar em possíveis criadouros do mosquito da dengue. No bairro Novo Horizonte foi identificado um caso até o último balanço, consolidado em 21 de fevereiro pelo Boletim de Arboviroses. No total, a cidade tem 95 casos neste ano até o momento.
Na avenida Carmine Todaro, o mato do canteiro central foi cortado e as praças passaram por manutenção. Os trabalhos envolvem os Departamentos de Limpeza Pública, Parques, Jardins e Praças, além da Zeladoria e Conservação.
“Esse trabalho integrado melhora o aspecto urbano, previne problemas de saúde pública e garante mais segurança para a população. Nosso objetivo é manter os bairros sempre bem cuidados”, explicou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra.
Participação dos moradores
A ação também contou com a colaboração da população. A aposentada Aparecida de Fátima de Jesus aproveitou a presença das equipes para limpar a calçada e pedir a participação da vizinhança. “Para nós, é ótimo, porque aqui tinha muito mato, sujeira e as crianças brincam na rua. Conversei com os outros moradores e sabemos que manter os locais limpos faz toda diferença e a cidade fica muito melhor.”
Já a moradora Sabina Ribeiro Souza reforçou a responsabilidade de todos. “Todo mundo tem que fazer sua parte, deixar ruas e casas limpas e colocar o lixo nos dias e horários corretos.”
Prevenção à dengue e descarte correto
O coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), Luis Gustavo Grijota Nascimento, destacou a importância das ações para a prevenção à dengue. “A limpeza das áreas urbanas é uma das principais estratégias para a prevenção da dengue, já que o mosquito transmissor se prolifera em locais com acúmulo de água parada, muitas vezes associados ao descarte irregular de lixo e ao acúmulo de materiais inservíveis dentro dos imóveis, que favorecem o estabelecimento e a manutenção de criadouros. Cerca de 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas, o que reforça a importância do cuidado contínuo com a limpeza para reduzir os riscos de transmissão da doença.”
Descarte consciente
O Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura mantém serviços semanais de coleta, que contam com o cata-treco, orgânico e seletiva.