Guardas municipais do Grupo de Operações com Cães (GOC) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Nosso Teto, em Itatiba. Dezenas de porções de drogas foram apreendidas.

Os GMs faziam patrulhamento em área de tráfico, quando avistaram um homem vendendo entorpecentes a dois usuários.

Ele foi abordado e confessou que estava traficando drogas.