22 de fevereiro de 2026
CÃO FAREJADOR

GOC da Guarda Municipal prende traficante e apreende drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
O cão de faro localizou as drogas que estavam escondidas

Guardas municipais do Grupo de Operações com Cães (GOC) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Nosso Teto, em Itatiba. Dezenas de porções de drogas foram apreendidas.

Os GMs faziam patrulhamento em área de tráfico, quando avistaram um homem vendendo entorpecentes a dois usuários.

Ele foi abordado e confessou que estava traficando drogas.

O cão de faro foi colocado em ação e localizou mais uma quantidade de entorpecentes, totalizando mais de 300 porções de cocaína, crack, maconha e Ice.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

