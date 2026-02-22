A Viradouro, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, encerrou o desfile das campeãs na manhã deste domingo (22). Com o brilho de Juliana Paes à frente da bateria e samba enredo em homenagem à Mestre Ciça, a escola desfilou pela Marquês de Sapucaí em grande estilo. Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Salgueiro, Vila Isabel e Beija-Flor também passaram pela avenida. O desfile teve início com shows de João Gomes, Léo Santana e Michel Teló.

Viradouro

O nascer do sol deu o brilho ao desfile da campeã. Já nos primeiros raios de sol, a Viradouro repetiu o samba enredo em homenagem a Mestre Ciça pra toda a avenida e foi acompanhada da bateria e do coro do público que acompanhou a passagem da escola pela Marquês até o fim.

A escola ganhou seu quarto título de campeã com uma homenagem à trajetória de 70 anos de Mestre Ciça, diretor de bateria e apaixonado pela Viradouro. Ele também desfilou mais uma vez pela avenida sem esconder a alegria pelo conquista do título.