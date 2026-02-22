Levantamento da Secretaria da Segurança Pública aponta que, no ano passado, o Denarc apreendeu aproximadamente 187 quilos de substâncias sintéticas conhecidas como drogas K, produzidas em laboratórios e com efeito mais perigoso e viciante. Em 2024, o volume apreendido foi de 22 quilos, o que evidencia um crescimento expressivo nas apreensões.

O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) intensificou, ao longo de 2025, as ações de enfrentamento aos centros de distribuição de drogas na capital paulista. Como resultado desse trabalho, o volume de apreensões de drogas sintéticas aumentou significativamente em comparação com o ano anterior.

De acordo com o diretor do Denarc, César Castiglioni, o aumento está diretamente relacionado à mudança no perfil de produção dessas drogas, que passaram a ser fabricadas em território nacional. Esse cenário exigiu uma atuação mais direcionada aos locais de armazenamento e distribuição dos entorpecentes.

Segundo o delegado, as ações têm como foco as chamadas “casas bomba”, estruturas utilizadas para abastecer pontos de venda de drogas. Apesar do crescimento no volume apreendido em 2025, o acompanhamento estatístico do departamento não aponta, até o momento, uma progressão significativa no consumo de drogas sintéticas.

Ao longo do ano passado, as ações do Denarc totalizaram na apreensão de 19,4 toneladas de drogas em todo o estado de São Paulo. A maior parte foi de maconha (9,4 toneladas), em seguida aparece a cocaína (5,8 toneladas).

Crescimento nas apreensões de dinheiro