Aberta ao público em geral, das 8h às 17h, a Feira reúne barracas com diversas opções de produtos naturais, como frutas, verduras e legumes frescos, além de derivados e itens artesanais. Também participam produtores ligados às Rotas Turísticas, feiras livres e varejões municipais.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), divulga as próximas datas da Feira do Produtor no Paço, iniciativa que aproxima a população dos produtores rurais do Município e fortalece a agricultura local.

Entre os destaques estão geleias, conservas, antepastos, pães caseiros e de fermentação natural, mel e derivados da colmeia, granolas, queijos, iogurtes e vinhos produzidos em Jundiaí. É a oportunidade de encontrar produtos frescos, direto do produtor rural, em um local de fácil acesso.

Para a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, a Feira facilita o acesso da população a alimentos de qualidade e incentiva o consumo consciente. “A Feira do Produtor no Paço é uma forma prática e acessível de aproximar o consumidor de quem produz. A cada edição, oferecemos a oportunidade de encontrar produtos frescos, direto do produtor rural, quinzenalmente, em um espaço central, com estacionamento gratuito e toda a comodidade. Além de levar qualidade para casa, a população fortalece a agricultura local e valoriza o trabalho das famílias do campo”, destaca.

Confira as próximas datas da Feira do Produtor no Paço:

Fevereiro: dia 27

Março: dias 17 e 27

Abril: dias 15 e 30

Maio: dias 15 e 29

Junho: dias 17 e 26