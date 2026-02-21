A Prefeitura de Jundiaí promove na próxima quarta-feira (25), às 18h30, a reunião de Sensibilização do Programa de Turismo Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP). O encontro será realizado na sede da Associação Agrícola de Jundiaí e é voltado a produtores rurais, fruticultores e interessados em desenvolver ou qualificar atividades de turismo rural no município.
A iniciativa é realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP) em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Associação Agrícola de Jundiaí e do Sindicato Rural de Jundiaí.
O objetivo é fortalecer as rotas turísticas da cidade e ampliar as oportunidades de geração de renda no campo, incentivando produtores a abrirem suas propriedades para visitação ou a aprimorarem serviços já existentes. A reunião de sensibilização marca a etapa inicial para a formação de uma nova turma do programa de capacitação, quando os participantes conhecerão a metodologia, o cronograma e os resultados esperados.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destaca a importância da iniciativa para o desenvolvimento local. “Jundiaí já possui forte vocação agrícola e turística. Ao oferecer essa capacitação, estamos apoiando o produtor rural a diversificar sua renda, agregar valor à produção e transformar sua propriedade em um espaço de experiência, cultura e tradição. É uma oportunidade de fortalecer o turismo rural de forma organizada, sustentável e integrada às rotas do município”, afirma.
Programa de Turismo Rural
O Programa de Turismo Rural do Senar-SP é referência na transformação de propriedades produtivas em atrativos turísticos rentáveis e sustentáveis. A capacitação é gratuita e estruturada em módulos que se desenvolvem ao longo do ano, oferecendo diagnóstico completo do potencial de cada propriedade.
Entre os temas abordados estão:
- Identificação e seleção de oportunidades: análise do potencial turístico da propriedade, considerando paisagem, cultura e produção;
- Gestão e legislação: adequação às normas legais e sanitárias;
- Segurança e atendimento: preparo para receber visitantes com qualidade;
- Gastronomia e cultura: valorização de tradições locais e culinária típica como diferencial competitivo;
- Hospedagem e atividades: planejamento de trilhas, colha e pague e turismo de experiência.
Ao final do processo, o produtor estará apto a comercializar produtos e serviços turísticos, ampliando as fontes de renda sem perder a essência rural e fortalecendo a identidade do campo em Jundiaí.
Serviço
Evento: Sensibilização do Programa de Turismo Rural (Senar-SP)
Data: 25 de fevereiro (quarta-feira)
Horário: 18h30
Local: Sede da Associação Agrícola de Jundiaí
Endereço: Rua Prof. Giácomo Itria, 370 – Anhangabaú – Jundiaí/SP
Referência: Salão de Eventos (andar superior, atrás do restaurante)
Público-alvo: Produtores rurais, fruticultores e interessados em turismo rural
Entrada: Gratuita