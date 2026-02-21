A iniciativa é realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP) em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Associação Agrícola de Jundiaí e do Sindicato Rural de Jundiaí.

A Prefeitura de Jundiaí promove na próxima quarta-feira (25), às 18h30, a reunião de Sensibilização do Programa de Turismo Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP). O encontro será realizado na sede da Associação Agrícola de Jundiaí e é voltado a produtores rurais, fruticultores e interessados em desenvolver ou qualificar atividades de turismo rural no município.

O objetivo é fortalecer as rotas turísticas da cidade e ampliar as oportunidades de geração de renda no campo, incentivando produtores a abrirem suas propriedades para visitação ou a aprimorarem serviços já existentes. A reunião de sensibilização marca a etapa inicial para a formação de uma nova turma do programa de capacitação, quando os participantes conhecerão a metodologia, o cronograma e os resultados esperados.

A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destaca a importância da iniciativa para o desenvolvimento local. “Jundiaí já possui forte vocação agrícola e turística. Ao oferecer essa capacitação, estamos apoiando o produtor rural a diversificar sua renda, agregar valor à produção e transformar sua propriedade em um espaço de experiência, cultura e tradição. É uma oportunidade de fortalecer o turismo rural de forma organizada, sustentável e integrada às rotas do município”, afirma.

Programa de Turismo Rural

O Programa de Turismo Rural do Senar-SP é referência na transformação de propriedades produtivas em atrativos turísticos rentáveis e sustentáveis. A capacitação é gratuita e estruturada em módulos que se desenvolvem ao longo do ano, oferecendo diagnóstico completo do potencial de cada propriedade.