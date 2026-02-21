O Galpão Criativo, programa de capacitação e geração de renda da Prefeitura de Jundiaí, idealizado pela TVTEC e sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), por meio do eixo + Negócios do Programa Desenvolve +, apresentou resultados expressivos durante a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí.
Com espaço garantido no evento organizado pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), em parceria com a Associação Agrícola de Jundiaí, o programa reuniu 200 expositores ao longo dos quatro finais de semana da festa. A cada período, os empreendedores foram alternados, garantindo diversidade de produtos e novidades ao público, que teve acesso a uma ampla variedade de itens da economia criativa local.
Crescimento histórico nas vendas
De acordo com levantamento consolidado a partir de 176 respostas ao formulário final de avaliação preenchido pelos próprios participantes, o Galpão Criativo alcançou:
- R$ 363.519,97 em faturamento total;
- Crescimento de 46,26% nas vendas em relação a 2025;
- Aumento de 99,15% nas vendas em comparação a 2024;
- Média de R$ 2.065,45 por expositor, por final de semana;
- Aproximadamente 500 quilos de alimentos doados ao FUNSS.
Os números demonstram uma curva consistente de crescimento: em 2024, o faturamento foi de R$ 182.533,01; em 2025, R$ 248.536,35; e, em 2026, ultrapassou R$ 363 mil, refletindo a consolidação do programa como política pública efetiva de incentivo à economia criativa.
Para a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e responsável pelo eixo + Negócios, Bruna Lazarini, os resultados evidenciam o impacto direto da qualificação e do acesso ao mercado. “O Galpão Criativo é uma estratégia estruturada de fortalecimento do empreendedor. Trabalhamos capacitação, posicionamento de marca e preparo para grandes eventos. A Festa da Uva, com alcance nacional e internacional, potencializa esse trabalho e transforma oportunidade em geração real de renda”.
O secretário da SMDECT, Humberto Cereser, destaca a integração entre as políticas públicas do município. “A Festa da Uva é uma vitrine para Jundiaí e para o mundo. Ao garantir espaço para o Galpão Criativo, fortalecemos nossos empreendedores e estimulamos a circulação de renda na cidade. É a economia criativa mostrando sua força como vetor de desenvolvimento”.
Para os expositores, a experiência vai além das vendas. Tatiana Ferrari, proprietária da Gabi Ama Laços, participa pela terceira vez do evento e ressalta a evolução da estrutura e do público. “A cada ano a experiência supera as expectativas. A estrutura da festa vem evoluindo de forma impressionante além da organização, atrações, público… tudo melhora. E isso reflete diretamente nas vendas e na visibilidade para nós, expositores. Recebemos clientes não só de Jundiaí e região, mas de várias partes do Brasil e até do mundo”. Ela também destaca o movimento intenso durante praticamente todos os dias da festa, fator que impactou diretamente no faturamento.
Já Beatriz Arão Silva, da Bia Gelatto, comemorou os resultados da segunda participação. “Conseguimos superar as vendas do ano passado, o que nos deixou muito felizes. Foi muito especial reencontrar clientes da edição anterior que voltaram para comprar novamente. Também alcançamos um público novo, muitas famílias e turistas, o que foi muito importante para a divulgação da nossa marca”.
Segundo a empreendedora, a Festa da Uva está entre os eventos que mais se destacaram em vendas para o negócio, com intenção de retorno confirmada para a próxima edição. Além do fortalecimento econômico, o programa também manteve seu compromisso social, com a arrecadação de aproximadamente 500 quilos de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade (FUNSS).
Com alcance histórico de público na edição de 2026 da Festa da Uva, o Galpão Criativo reafirma seu papel como instrumento de inclusão produtiva, geração de renda e valorização dos talentos locais, consolidando a economia criativa como um dos pilares do desenvolvimento sustentável de Jundiaí.