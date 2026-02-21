O Galpão Criativo, programa de capacitação e geração de renda da Prefeitura de Jundiaí, idealizado pela TVTEC e sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), por meio do eixo + Negócios do Programa Desenvolve +, apresentou resultados expressivos durante a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí.

Com espaço garantido no evento organizado pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), em parceria com a Associação Agrícola de Jundiaí, o programa reuniu 200 expositores ao longo dos quatro finais de semana da festa. A cada período, os empreendedores foram alternados, garantindo diversidade de produtos e novidades ao público, que teve acesso a uma ampla variedade de itens da economia criativa local.

Crescimento histórico nas vendas