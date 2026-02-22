O Crossfit deixou de ser apenas uma tendência para se consolidar como uma das modalidades que mais crescem em Jundiaí. Em academias especializadas, conhecidas como “boxes”, alunos de diferentes idades dividem o mesmo espaço em busca de condicionamento físico, força e qualidade de vida. A proposta vai além da estética e combina intensidade com acompanhamento técnico constante.

Na MUVe, academia especializada na prática, o educador físico Victor Neves, de 26 anos, explica que o Crossfit vai muito além de levantar peso. “É uma metodologia que junta levantamento de peso olímpico, atividades cardiovasculares e ginástica na barra. A ideia é fazer tudo ao longo da semana: correr, pular, levantar peso, entre outros exercícios”, conta.

A proposta é trabalhar o corpo de forma completa. Diferente da academia tradicional, em que cada dia costuma ser dedicado a um grupo muscular específico, o Crossfit aposta na variedade. “É um esporte que exige dedicação. Comer bem e dormir bem também fazem parte do processo para ter resultados”, reforça Victor.