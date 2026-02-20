20 de fevereiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Guarda Municipal prende colombiano suspeito de furtar farmácia 

Os produtos recuperados, avaliados em cerca de R$ 3.000,00, foram devolvidos ao representante da farmácia
A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu um homem, de 25 anos, acusado de furtar diversos produtos de uma unidade da farmácia Drogasil. A detenção ocorreu nessa quinta-feira (19) após a equipe de patrulhamento ser alertada pelo monitoramento do Centro de Operações Táticas (COT) sobre as características do suspeito.

Segundo as informações do monitoramento, o suspeito vestia camiseta preta e calça jeans. Em rastreamento, ele foi encontrado  nas proximidades do estabelecimento. De acordo com a Guarda, durante a abordagem, foi encontrada uma sacola preta contendo diversos produtos farmacêuticos.

Indagado, o suspeito confessou o crime e foi conduzido à central de flagrantes. Na delegacia, o representante da farmácia apresentou imagens das câmeras de segurança e afirmou que o colombiano já era conhecido pela rede de farmácias por ter realizado outros furtos em datas anteriores.

O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto. Os produtos recuperados, avaliados em cerca de R$ 3.000,00, foram devolvidos ao representante da farmácia. O autor permanece preso, à disposição da Justiça.

