A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu um homem, de 25 anos, acusado de furtar diversos produtos de uma unidade da farmácia Drogasil. A detenção ocorreu nessa quinta-feira (19) após a equipe de patrulhamento ser alertada pelo monitoramento do Centro de Operações Táticas (COT) sobre as características do suspeito.

Segundo as informações do monitoramento, o suspeito vestia camiseta preta e calça jeans. Em rastreamento, ele foi encontrado nas proximidades do estabelecimento. De acordo com a Guarda, durante a abordagem, foi encontrada uma sacola preta contendo diversos produtos farmacêuticos.

Indagado, o suspeito confessou o crime e foi conduzido à central de flagrantes. Na delegacia, o representante da farmácia apresentou imagens das câmeras de segurança e afirmou que o colombiano já era conhecido pela rede de farmácias por ter realizado outros furtos em datas anteriores.