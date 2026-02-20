A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (20) a consulta ao lote da malha fina de fevereiro. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 204.824 contribuintes receberão R$ 578,97 milhões. Desse total, R$ 337,69 milhões irão para contribuintes com prioridade legal no reembolso. As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

127.585 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

39.290 contribuintes de 60 a 79 anos;

17.318 contribuintes sem prioridade;

10.735 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

6.632 contribuintes acima de 80 anos;

3.264 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Pagamento