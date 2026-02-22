Jundiaí tem, atualmente, 42 adolescentes de ambos os sexos cumprindo medidas socioeducativas, segundo a Prefeitura. Entre os atos infracionais mais recorrentes estão tráfico de drogas, receptação, violência doméstica, estupro de vulnerável, furto, roubo, lesão corporal e infrações de trânsito. O atendimento é realizado pela Secretaria de Assistência Social, por meio de Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil Almater. A prática de atos infracionais por menores de idade não é uma novidade. Durante o Carnaval, a Guarda Municipal apreendeu dois adolescentes de 17 anos por furtos e roubos. Há cerca de um mês, três jovens foram detidos suspeitos de envolvimento em um assalto contra um motorista de aplicativo. Outro caso de repercussão nacional foi o caso do cão comunitário “Orelha”, agredido por quatro adolescentes em Santa Catarina.

A psicóloga Juliana Melo explica que a ciência mostra que não existe uma causa única para o envolvimento de adolescentes com a prática de crimes. “Falamos em causalidade multifatorial. É uma combinação de fatores individuais, genéticos e sociais”, explica. Do ponto de vista psicológico, ela destaca dificuldades na regulação emocional, impulsividade, baixa tolerância à frustração, distorções cognitivas e histórico de traumas. “Socialmente, vulnerabilidade econômica, exposição à violência, ausência de modelos positivos e pertencimento a grupos de risco também influenciam fortemente.”

O ambiente familiar e escolar, segundo a especialista, podem funcionar tanto como proteção quanto como fator de risco. “Supervisão inconsistente, negligência, violência doméstica e vínculos inseguros aumentam a probabilidade de comportamentos de risco. Na escola, exclusão, bullying e fracasso escolar sem suporte adequado também contribuem.” Um dos maiores desafios no acompanhamento psicológico é a construção de vínculo. “Muitos desses jovens já vivenciaram abandono ou relações baseadas apenas em punição. Construir confiança leva tempo.”