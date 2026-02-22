Jundiaí tem, atualmente, 42 adolescentes de ambos os sexos cumprindo medidas socioeducativas, segundo a Prefeitura. Entre os atos infracionais mais recorrentes estão tráfico de drogas, receptação, violência doméstica, estupro de vulnerável, furto, roubo, lesão corporal e infrações de trânsito. O atendimento é realizado pela Secretaria de Assistência Social, por meio de Termo de Colaboração com a Organização da Sociedade Civil Almater. A prática de atos infracionais por menores de idade não é uma novidade. Durante o Carnaval, a Guarda Municipal apreendeu dois adolescentes de 17 anos por furtos e roubos. Há cerca de um mês, três jovens foram detidos suspeitos de envolvimento em um assalto contra um motorista de aplicativo. Outro caso de repercussão nacional foi o caso do cão comunitário “Orelha”, agredido por quatro adolescentes em Santa Catarina.
A psicóloga Juliana Melo explica que a ciência mostra que não existe uma causa única para o envolvimento de adolescentes com a prática de crimes. “Falamos em causalidade multifatorial. É uma combinação de fatores individuais, genéticos e sociais”, explica. Do ponto de vista psicológico, ela destaca dificuldades na regulação emocional, impulsividade, baixa tolerância à frustração, distorções cognitivas e histórico de traumas. “Socialmente, vulnerabilidade econômica, exposição à violência, ausência de modelos positivos e pertencimento a grupos de risco também influenciam fortemente.”
O ambiente familiar e escolar, segundo a especialista, podem funcionar tanto como proteção quanto como fator de risco. “Supervisão inconsistente, negligência, violência doméstica e vínculos inseguros aumentam a probabilidade de comportamentos de risco. Na escola, exclusão, bullying e fracasso escolar sem suporte adequado também contribuem.” Um dos maiores desafios no acompanhamento psicológico é a construção de vínculo. “Muitos desses jovens já vivenciaram abandono ou relações baseadas apenas em punição. Construir confiança leva tempo.”
Juliana ressalta que cometer um ato infracional não é, necessariamente, sentença para crimes mais graves no futuro. “Pode ser um sinal de alerta, mas não é um veredito. Intervenção precoce, suporte adequado e oportunidades reais de reintegração fazem toda a diferença.” Entre as estratégias mais eficazes para reduzir reincidência estão programas de habilidades socioemocionais, fortalecimento familiar, ações multissistêmicas envolvendo escola e comunidade, além de atividades esportivas e qualificação profissional.
No campo jurídico, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Samirys Verzemiassi Carvalho, explica que adolescentes entre 12 e 18 anos são inimputáveis penalmente, conforme a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Eles respondem por meio de medidas socioeducativas, que têm caráter pedagógico e ressocializador. Entre as garantias estão direito à ampla defesa, acompanhamento por advogado ou Defensoria Pública, proibição de tratamento degradante e excepcionalidade da internação, que não pode ultrapassar três anos.
“O sistema não é punitivo como o penal comum. A finalidade é responsabilizar e, ao mesmo tempo, promover condições para que o adolescente reconstrua sua trajetória”, destaca Samirys. Segundo ela, a atuação técnica qualificada é fundamental para assegurar que as medidas cumpram seu papel de reinserção social e rompam ciclos de vulnerabilidade.
