Tradicionalmente conhecida como um período de preparação para a Páscoa, a Quaresma é um dos momentos mais importantes para quem pratica a fé católica. Mesmo com diversas mudanças nos costumes ao longo da história, ela segue sendo marcada por práticas de penitência. Segundo Fernando de Camargo Bête, professor de Teologia Católica e chanceler do Tribunal Eclesiástico de Jundiaí, a essência permanece a mesma, ou seja, conversão e preparação espiritual para celebrar a ressurreição de Cristo.
Fernando explica que o período de 40 dias faz referência ao tempo em que Jesus permaneceu no deserto. Era um tempo de catequese intensa, jejum, oração e conversão. A Igreja percebeu depois que esse poderia ser um grande retiro espiritual para todos os fiéis”, explica.
Nos primeiros séculos, as práticas eram mais rígidas. Havia comunidades em que os fiéis faziam apenas uma refeição ao dia, ao pôr do sol. “Os costumes surgiram por motivos bíblicos, espirituais e também pedagógicos. A Igreja entende que o ser humano precisa de tempos fortes para rever a própria vida”, afirma Fernando. Com o passar do tempo, porém, as normas foram sendo adaptadas ao contexto histórico e pastoral, sem perder o princípio central. “A ideia sempre foi voltar o coração a Deus. As práticas externas servem para tocar o interior.”
Para quem faz questão de se preparar para o momento, nada melhor do que unir oração e penitência. É o caso de Bárbara Giuliana Pinto Mayer, de 33 anos, que vive o período de forma intensa desde a infância, por influência dos pais. Além da abstinência de carne às sextas-feiras, ela fortalece a vida de oração com leitura do Evangelho, adoração ao Santíssimo Sacramento e, desde 2024, participa do Rosário da Madrugada com o frei Gilson, às 4h. “Sentia o desejo de estar mais íntima de Deus, e esse horário me permite silêncio e recolhimento”, conta.
Bárbara também fez o propósito do rosário pedindo a graça da maternidade. Agora, em 2026, ela repete a prática enquanto espera o segundo filho, Giovanni. “Antes mesmo do fim da Quaresma eu já estava grávida da minha filha Giulietta. Foi motivo de muita alegria e louvor. Para mim, não são apenas ritos. É a busca real por Jesus e pela santidade."
Bárbara Giuliana Pinto Mayer faz o Rosário da Madrugada desde 2024 e lembra da maternidade no período
Viver a atualidade
Segundo o Direito Canônico, o jejum é obrigatório na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa, além da abstinência de carne às sextas-feiras da Quaresma. No passado, a abstinência se estendia a todas as quartas e sextas do ano. “Houve uma mudança de foco. A Igreja passou a enfatizar mais a responsabilidade pessoal do que apenas a regra externa. A Quaresma não é sobre carne vermelha, é sobre conversão do coração”, ressalta o professor.
O tripé quaresmal continua fundamentado no Evangelho de Mateus, ou seja, oração, jejum e abstinência e caridade, porém muitos fiéis intensificam a participação nas missas, a leitura da Bíblia e a oração do rosário. Outros adotam sacrifícios pessoais, como reduzir o uso das redes sociais, deixar de consumir doces ou bebidas alcoólicas e conter gastos supérfluos. “A abstinência precisa gerar transformação concreta, mudança de hábitos, não apenas um esforço temporário. Não adianta ficar em abstinência e voltar a consumir em excesso ao final do período”, completa o professor.