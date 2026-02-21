Tradicionalmente conhecida como um período de preparação para a Páscoa, a Quaresma é um dos momentos mais importantes para quem pratica a fé católica. Mesmo com diversas mudanças nos costumes ao longo da história, ela segue sendo marcada por práticas de penitência. Segundo Fernando de Camargo Bête, professor de Teologia Católica e chanceler do Tribunal Eclesiástico de Jundiaí, a essência permanece a mesma, ou seja, conversão e preparação espiritual para celebrar a ressurreição de Cristo.

Fernando explica que o período de 40 dias faz referência ao tempo em que Jesus permaneceu no deserto. Era um tempo de catequese intensa, jejum, oração e conversão. A Igreja percebeu depois que esse poderia ser um grande retiro espiritual para todos os fiéis”, explica.

Nos primeiros séculos, as práticas eram mais rígidas. Havia comunidades em que os fiéis faziam apenas uma refeição ao dia, ao pôr do sol. “Os costumes surgiram por motivos bíblicos, espirituais e também pedagógicos. A Igreja entende que o ser humano precisa de tempos fortes para rever a própria vida”, afirma Fernando. Com o passar do tempo, porém, as normas foram sendo adaptadas ao contexto histórico e pastoral, sem perder o princípio central. “A ideia sempre foi voltar o coração a Deus. As práticas externas servem para tocar o interior.”