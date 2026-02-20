O plano foi construído com ampla participação social e estabelece diretrizes, ações e mecanismos de acompanhamento para orientar políticas públicas ao longo da próxima década. O processo de elaboração do PEARC incluiu uma consulta pública realizada ao longo de 2024, com a participação de mais de mil pessoas em rodas de conversa, eventos e reuniões.

O Estado de São Paulo conta com um Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e foi lançada em junho de 2025 para preparar o estado diante dos impactos das mudanças climáticas, como secas e tempestades.

Ao todo, foram recebidas mais de 600 contribuições de órgãos públicos, setor privado, organizações da sociedade civil e comunidades vulnerabilizadas. Desse total, cerca de 70% das propostas foram incorporadas ao documento final.

A secretária da Semil, Natália Resende, destacou a importância do plano como política pública ambiental: “O PEARC reafirma o protagonismo de São Paulo na agenda climática, com ações concretas e integradas que garantem segurança, qualidade de vida e sustentabilidade para as próximas gerações”, afirmou.

A fase inicial do plano é composta por 46 ações e 101 subações e tem execução prevista para os primeiros três anos. O PEARC inteiro, por sua vez, consolida 49 ações e 236 subações, organizadas de forma estruturada para orientar a implementação ao longo do tempo.

O plano está organizado em cinco eixos temáticos: Biodiversidade; Segurança Hídrica; Segurança Alimentar e Nutricional; Saúde Única; e Zona Costeira. Esses eixos concentram as ações diretamente voltadas aos principais desafios ambientais e sociais associados às mudanças climáticas no território paulista. Além deles, o PEARC conta com dois eixos transversais e estruturantes: Justiça Climática e Infraestrutura.