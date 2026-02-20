O destaque de sábado é o espetáculo ‘Elos’, às 17h30, na Área de Convivência. Criado pelas companhias Vítreo e Do Relativo, o trabalho utiliza malabarismos e acrobacias para mostrar como o esforço individual se transforma em potência coletiva, recriando movimentos do cotidiano em uma performance de impacto e equilíbrio.

O Sesc Jundiaí apresenta uma programação gratuita neste sábado (21) e domingo (22) que articula o rigor técnico do circo contemporâneo com a expressividade da tradição oral.

No domingo (22), um dos destaques é a atividade com a contadora de histórias Andi Rubinstein, às 11h, na biblioteca. Com trajetória internacional e mestrado em artes cênicas nos Estados Unidos, Andi apresenta ‘Kokiioko’, narrativa que investiga o poder da fala e da imaginação. A proposta utiliza contos de diversas culturas, do Brasil à África, para mostrar como o ritmo e a música transformam o cotidiano, partindo da ideia de que o ato de falar carrega a mesma potência de uma oração.

Também no domingo, o projeto ‘Todo Domingo um Som’ recebe o grupo SuperBossa, às 17h30. Formado por músicos experientes, o conjunto apresenta um repertório acústico com releituras de clássicos da música brasileira e internacional sob a estética da Bossa Nova, unindo a elegância do estilo a arranjos que convidam ao movimento.

As atividades acontecem em espaços de livre acesso na unidade e não requerem retirada de ingressos. O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço