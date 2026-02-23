A produtora jundiaiense Vienna Filmes, fundada em 2021, celebra um dos momentos mais importantes de sua história com a seleção oficial do curta-metragem ‘O Motorista’ no Tampere Film Festival, um dos maiores e mais disputados festivais de curta-metragem do mundo. O evento acontece em março, na Finlândia. Ao lado de apenas outros dois representantes brasileiros, sendo o único live-action de ficção entre eles, o filme foi escolhido entre mais de 8 mil inscritos. O curta foi escrito, dirigido, produzido e estrelado pelos jundiaienses André Leão, Sofia Savietto, Erom Cordeiro e Lucas Drummond e já acumula 14 seleções oficiais e 16 prêmios, incluindo Melhor Filme, Direção, Fotografia e Elenco. A seleção para Tampere representa o ápice nesta trajetória e parte do portfólio da produtora, aliás, já chegou a plataformas como Prime Video, com ‘Bom Dia Sem Companhia’, e Telecine, com ‘Nesta Data Querida’.

Filmado integralmente em Jundiaí, o suspense acompanha um dia na vida de Antônio, motorista de aplicativo que tem seu destino alterado quando um passageiro suspeito de envolvimento em crimes na região entra em seu carro. Com locações como a Avenida Jundiaí, Avenida Frederico Ozanam e 9 de Julho, o curta dialoga com referências de thrillers psicológicos e explora temas contemporâneos como solidão, saúde mental e machismo estrutural.



A produção foi viabilizada por meio da Lei Paulo Gustavo de Jundiaí, com apoio da Secretaria de Cultura, além do investimento dos produtores executivos Eduardo Rey, Denis Hornos e Raissa Anarelli. Com exibição marcada para os dias 4 e 5 de março, em Tampere, a expectativa da equipe é alta. ‘A participação em Tampere concorre na Mostra XYZ e pode render ao curta três possíveis reconhecimentos, incluindo o prêmio de Melhor Filme de Gênero. Caso seja premiado, ‘O Motorista’ passa a compor a long list de qualificação para o Oscar 2027. Além de prestigiar o festival, vemos o festival como uma oportunidade importante para apresenta-los a possíveis parceiros”, destacaram.