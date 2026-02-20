A segunda edição do Prefeitura na Área será realizada no dia 28 de fevereiro, no Vetor Oeste, das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, reunindo em um único espaço dezenas de serviços públicos essenciais. Assim como na primeira edição, a proposta é facilitar o acesso da população a atendimentos de documentação, regularização, benefícios sociais, moradia, mobilidade e defesa do consumidor, além de orientações e serviços oferecidos por concessionárias e parceiros.
A iniciativa transforma a escola em um grande ponto de atendimento público, aproximando o poder público dos moradores e oferecendo soluções práticas para demandas do dia a dia.
Atendimento completo
- Finanças: tributos e regularização
A Secretaria de Finanças estará presente com serviços de licenciamento de atividades, parcelamento de tributos municipais (IPTU, ISS, taxas e multas) e orientações sobre processos e débitos inscritos em Dívida Ativa, além de apoio relacionado a serviços do Poupatempo, como emissão de carteirinhas (Idoso, TEA, estacionamento e ID Jovem).
O secretário Lucas Marques Lusvarghi destaca que a ação amplia o acesso da população: “Levar os serviços da Finanças até o bairro significa dar oportunidade para que o cidadão regularize sua situação com mais facilidade, sem burocracia e com atendimento próximo.”
- Mobilidade: Bilhete Único mais perto de casa
A Secretaria de Mobilidade e Transportes realizará a emissão do Bilhete Único Transurb nas categorias adulto, estudante, 65+ e especial.
Para a secretária Ana Paula Silva, a descentralização faz diferença: “Quando oferecemos o Bilhete Único dentro do bairro, facilitamos a rotina das pessoas e garantimos mais acesso ao transporte público.”
- Habitação: moradia e atualização cadastral
A Secretaria de Habitação oferecerá orientações sobre regularização fundiária, inscrições em moradias populares e atualização cadastral.
A secretária Kelly Galbieri reforça o compromisso da pasta: “Estar presente no território permite esclarecer dúvidas e dar andamento a processos que são fundamentais para garantir segurança jurídica e moradia digna.”
- Assistência Social: Cadastro Único
A equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social fará atendimentos relacionados ao Cadastro Único, incluindo novas inscrições, atualização de dados e esclarecimentos sobre benefícios sociais.
A secretária Luciane Mosca ressalta a importância do serviço: “O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas sociais. Levar esse atendimento ao bairro significa ampliar a proteção social e acolher quem mais precisa.”
- Saúde: Vacinação para todas as idades
As equipes de saúde farão a aferição de pressão e glicemia e a população poderá colocar a imunização em dia com a aplicação de doses que fazem parte do calendário vacinal. As equipes avaliarão cada caso individualmente para verificar quais doses estão em atraso e quais podem ser aplicadas no dia.
A secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, reforça a importância da prevenção: “A promoção da saúde acontece quando conseguimos chegar onde as pessoas estão. Trazer vacinação e prevenção diretamente para o bairro significa proteger vidas, ampliar o acesso e fortalecer o cuidado com toda a comunidade”.
Mais serviços
- Van da Cidadania (CIC) – Governo do Estado
- 1ª e 2ª via de RG e CNH
- CPF e título de eleitor
- 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)
- Carteira de Trabalho digital
- Atestado de antecedentes criminais
- Consulta ao Serasa
- Entrada no seguro-desemprego
- Orientações sobre Defensoria Pública
- Procon Móvel
- Orientações sobre direitos do consumidor
- Abertura de reclamações
- Apoio para endividamento e renegociação
- Ações educativas
- DAE e CPFL
- Ligação de água e esgoto
- Revisão de faturas
- Emissão de 2ª via de contas
- Atualização cadastral
- Renegociação de débitos
Para quem está com documentos atrasados, dúvidas sobre cadastro, pendências financeiras ou busca de regularização de moradia e tributos, esta edição do Prefeitura na Área representa uma oportunidade completa, gratuita e acessível.