A segunda edição do Prefeitura na Área será realizada no dia 28 de fevereiro, no Vetor Oeste, das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, reunindo em um único espaço dezenas de serviços públicos essenciais. Assim como na primeira edição, a proposta é facilitar o acesso da população a atendimentos de documentação, regularização, benefícios sociais, moradia, mobilidade e defesa do consumidor, além de orientações e serviços oferecidos por concessionárias e parceiros.

A iniciativa transforma a escola em um grande ponto de atendimento público, aproximando o poder público dos moradores e oferecendo soluções práticas para demandas do dia a dia.

Atendimento completo

Finanças: tributos e regularização

A Secretaria de Finanças estará presente com serviços de licenciamento de atividades, parcelamento de tributos municipais (IPTU, ISS, taxas e multas) e orientações sobre processos e débitos inscritos em Dívida Ativa, além de apoio relacionado a serviços do Poupatempo, como emissão de carteirinhas (Idoso, TEA, estacionamento e ID Jovem).

O secretário Lucas Marques Lusvarghi destaca que a ação amplia o acesso da população: “Levar os serviços da Finanças até o bairro significa dar oportunidade para que o cidadão regularize sua situação com mais facilidade, sem burocracia e com atendimento próximo.”

A Secretaria de Mobilidade e Transportes realizará a emissão do Bilhete Único Transurb nas categorias adulto, estudante, 65+ e especial.

Para a secretária Ana Paula Silva, a descentralização faz diferença: “Quando oferecemos o Bilhete Único dentro do bairro, facilitamos a rotina das pessoas e garantimos mais acesso ao transporte público.”

A Secretaria de Habitação oferecerá orientações sobre regularização fundiária, inscrições em moradias populares e atualização cadastral.

A secretária Kelly Galbieri reforça o compromisso da pasta: “Estar presente no território permite esclarecer dúvidas e dar andamento a processos que são fundamentais para garantir segurança jurídica e moradia digna.”

A equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social fará atendimentos relacionados ao Cadastro Único, incluindo novas inscrições, atualização de dados e esclarecimentos sobre benefícios sociais.

A secretária Luciane Mosca ressalta a importância do serviço: “O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas sociais. Levar esse atendimento ao bairro significa ampliar a proteção social e acolher quem mais precisa.”

As equipes de saúde farão a aferição de pressão e glicemia e a população poderá colocar a imunização em dia com a aplicação de doses que fazem parte do calendário vacinal. As equipes avaliarão cada caso individualmente para verificar quais doses estão em atraso e quais podem ser aplicadas no dia.

A secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, reforça a importância da prevenção: “A promoção da saúde acontece quando conseguimos chegar onde as pessoas estão. Trazer vacinação e prevenção diretamente para o bairro significa proteger vidas, ampliar o acesso e fortalecer o cuidado com toda a comunidade”.

Mais serviços

Van da Cidadania (CIC) – Governo do Estado

1ª e 2ª via de RG e CNH

CPF e título de eleitor

2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)

Carteira de Trabalho digital

Atestado de antecedentes criminais

Consulta ao Serasa

Entrada no seguro-desemprego

Orientações sobre Defensoria Pública

Procon Móvel

Orientações sobre direitos do consumidor

Abertura de reclamações

Apoio para endividamento e renegociação

Ações educativas

DAE e CPFL

Ligação de água e esgoto

Revisão de faturas

Emissão de 2ª via de contas

Atualização cadastral

Renegociação de débitos

Para quem está com documentos atrasados, dúvidas sobre cadastro, pendências financeiras ou busca de regularização de moradia e tributos, esta edição do Prefeitura na Área representa uma oportunidade completa, gratuita e acessível.