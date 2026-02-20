O local recebeu dois tipos de trabalho: a nebulização costal (fumacê), que elimina os mosquitos que estão voando no momento da aplicação, e a com inseticida residual, que age de forma contínua, eliminando os mosquitos que pousam na superfície tratada por um período de até 6 meses.

O setor de Zoonoses da Prefeitura de Várzea Paulista realizou, nesta sexta-feira (20), um importante trabalho complementar no combate à dengue no município, a nebulização em um estabelecimento de recicláveis, no Jardim Mirante.

A prefeitura reforça que, embora as ações de controle químico sejam uma ferramenta importante, o principal método de prevenção continua sendo o cuidado com os imóveis. A população deve evitar deixar objetos que acumulem água, impedindo que se tornem criadouros do mosquito.

Prevenção

O setor de Zoonoses ressalta a importância dos cuidados para evitar a proliferação de criadouros e orienta o que os munícipes podem fazer caso encontre focos do mosquito. Caso os munícipes identifiquem criadouros de Aedes aegypti em seus imóveis, é importante que eliminem a água do recipiente e o higienizem, esfregando muito bem as laterais internas (local onde o mosquito fixa seus ovos). Após este procedimento, deve ser realizado o correto armazenamento e manutenção deste recipiente para que não volte a se tornar um criadouro de Aedes aegypti.

Em casos de encontrar os criadouros de Aedes aegypti fora de seus imóveis, em imóveis vizinhos ou terrenos baldios, é importante fazer um registro na Ouvidoria Municipal, por meio do telefone (11) 4595-0037, relatando o problema e o local (endereço completo – rua/numeração), para que as equipes técnicas sejam direcionadas para avaliação e tomem medidas cabíveis para sanar o problema.