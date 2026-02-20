A TIC Trens, concessionária responsável pela operação da Linha 7 - Rubi, adotará, no próximo final de semana, um esquema de funcionamento diferenciado, com operação 24h de sábado (21) para domingo (22), em virtude das festividades de pós-Carnaval, e manutenção programada na região de Botujuru no domingo.

Operação 24 horas

Durante a Operação Especial 24 horas de Carnaval, as estações da Linha 7 - Rubi permanecerão abertas na madrugada exclusivamente para desembarque de passageiros. Já a estação Palmeiras-Barra Funda irá funcionar 24 horas para embarque e desembarque. Os intervalos seguirão o padrão estabelecido para os sábados.

Durante todo o período, a equipe da TIC Trens estará disponível para orientar os passageiros nas estações. A operação contará diariamente com mais de 650 colaboradores, incluindo os times de operação, manutenção e empresas terceirizadas de limpeza e vigilância, garantindo a segurança e o atendimento adequado.

Manutenção programada