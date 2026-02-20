A TIC Trens, concessionária responsável pela operação da Linha 7 - Rubi, adotará, no próximo final de semana, um esquema de funcionamento diferenciado, com operação 24h de sábado (21) para domingo (22), em virtude das festividades de pós-Carnaval, e manutenção programada na região de Botujuru no domingo.
Operação 24 horas
Durante a Operação Especial 24 horas de Carnaval, as estações da Linha 7 - Rubi permanecerão abertas na madrugada exclusivamente para desembarque de passageiros. Já a estação Palmeiras-Barra Funda irá funcionar 24 horas para embarque e desembarque. Os intervalos seguirão o padrão estabelecido para os sábados.
Durante todo o período, a equipe da TIC Trens estará disponível para orientar os passageiros nas estações. A operação contará diariamente com mais de 650 colaboradores, incluindo os times de operação, manutenção e empresas terceirizadas de limpeza e vigilância, garantindo a segurança e o atendimento adequado.
Manutenção programada
No domingo, durante todo o período da operação comercial, os embarques e desembarques na estação Botujuru serão realizados pela mesma plataforma em função de manutenção programada pela equipe de rede aérea, com intervalos padrão estabelecidos para os domingos. Os passageiros serão orientados por Agentes de Atendimento e Segurança nas estações, assim como por meio de avisos sonoros.
Dúvidas e Orientações
Para uma viagem segura e tranquila para todos, a TIC Trens reforça a importância do respeito entre os passageiros e do cumprimento do regulamento de viagem. Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas nos trens e estações.
A concessionária orienta os passageiros que pretendem aproveitar as festividades de pós-Carnaval a adquirirem seus bilhetes com antecedência e a planejarem a viagem. A Linha 7 - Rubi atende 17 estações e é a única do sistema ferroviário que conecta a capital paulista ao interior do estado, com destino a Jundiaí.
Em caso de dúvidas, os passageiros também podem consultar os canais oficiais da concessionária: site (www.tictrens.com.br), WhatsApp (11) 91976 2794 e central de atendimento 0800 007 0670.