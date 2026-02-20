A Prefeitura de Jundiaí, através do Centro Integrado de Avaliação e Monitoramento (Ciam), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), promove nos dias 28 de fevereiro e 1º de março um “mutirão” de exames clínicos e de avaliação física com atletas do programa Esporte Campeão (que representam a cidade em competições regionais e nacionais). A ação será no ginásio Anexo do CECE Nicolino de Luca (Bolão), das 8h às 16h, e ocorrerá em parceria com Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Escola Superior de Educação Física (Esef), Faculdade UniAnchieta, Unimed e a Secretaria de Promoção da Saúde (SMPS).

A expectativa da Smel é avaliar 800 esportistas nos dois dias, mediante agendamento prévio feito pela Divisão de Performance da Secretaria, com focos na prevenção, qualidade de vida e na saúde dos esportistas. O mutirão recebeu o nome de “Avaliação em Movimento” e, nele, os técnicos de cada modalidade convidarão seus atletas. Aqueles que não tiverem seus nomes pré-selecionados pelos treinadores não farão as avaliações.

