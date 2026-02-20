A Prefeitura de Jundiaí, através do Centro Integrado de Avaliação e Monitoramento (Ciam), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), promove nos dias 28 de fevereiro e 1º de março um “mutirão” de exames clínicos e de avaliação física com atletas do programa Esporte Campeão (que representam a cidade em competições regionais e nacionais). A ação será no ginásio Anexo do CECE Nicolino de Luca (Bolão), das 8h às 16h, e ocorrerá em parceria com Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Escola Superior de Educação Física (Esef), Faculdade UniAnchieta, Unimed e a Secretaria de Promoção da Saúde (SMPS).
A expectativa da Smel é avaliar 800 esportistas nos dois dias, mediante agendamento prévio feito pela Divisão de Performance da Secretaria, com focos na prevenção, qualidade de vida e na saúde dos esportistas. O mutirão recebeu o nome de “Avaliação em Movimento” e, nele, os técnicos de cada modalidade convidarão seus atletas. Aqueles que não tiverem seus nomes pré-selecionados pelos treinadores não farão as avaliações.
Segundo o educador esportivo e preparador físico da Smel, Bruno Mazzuco, caberá aos médicos, residentes e alunos da FMJ realizarem baterias de exames médicos, eletrocardiograma e outros testes. Já a UniAnchieta fará análises de postura e mobilidade e, a Esef, a avaliação de composição corporal (medidas antropométricas, ligadas às dimensões físicas do corpo humano, como peso, altura, circunferências e dobras cutâneas; massa magra e percentual de gordura). “Após estes exames, teremos a noção, com total embasamento científico, de quanto os integrantes do Time Jundiaí estão preparados para receber determinadas cargas de treinamentos. Enfim, conheceremos melhor o corpo de cada atleta”, revelou.
A secretária municipal de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi, destacou que essa é uma ação inédita em Jundiaí, e de caráter multissetorial. “Ainda no primeiro semestre de 2026, junto com todos os parceiros envolvidos, planejamos fazer as avaliações nas regiões onde atendemos os munícipes com ginástica corporal, nos centros esportivos e unidades de apoio e atendimento pelas Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde (Emult). A ideia é analisar, acompanhar e intervir com orientações para a busca de uma qualidade de vida mais saudável”, disse.