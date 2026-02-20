Moradoras de Jundiaí vítimas de violência – seja física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual –, acompanhadas pelo programa Guardiã Maria da Penha, podem usar o botão do pânico instalado em seu celular para avisar a Guarda Municipal (GMJ) sobre descumprimento de medida protetiva. O aplicativo permite o acionamento rápido e discreto da GMJ em situações de emergência, sem a necessidade de ligação telefônica.
Vale destacar que a vítima só pode usar o botão do pânico em caso de medida protetiva vigente e se ela estiver ativa no Guardiã Maria da Penha, que há mais de seis anos acolhe, orienta e protege mulheres nestas condições. “Quando elas utilizam o aplicativo e apertam o botão, a Guarda Municipal recebe um aviso com o georreferenciamento da pessoa naquele instante e envia uma viatura rapidamente ao local. Isso facilita o acompanhamento pela GMJ e a localização de quem está descumprindo a medida protetiva”, destacou o diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública de Jundiaí, Odair Roberto Matenauer.
Integrante da equipe do Guardiã Maria da Penha, a GMJ Antonucci reforçou que as denúncias também podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4492-9060. “Para nós, também é uma vitória quando a mulher confirma que as agressões contra si pararam. As vítimas devem sempre denunciar, tanto o primeiro ato violento quanto sua reincidência. O botão do pânico é mais uma ferramenta a serviço das cidadãs jundiaienses”, disse.
Atualmente, a Guarda Municipal assiste 150 mulheres pelo Guardiã com Botão do Pânico ativo. No ano passado, o recurso foi acionado 192 vezes.
Números do Guardiã Maria da Penha da GMJ
O Guardiã Maria da Penha recebeu, do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), 3,8 mil medidas protetivas de urgência de 2019 até o início deste ano. Em 2024, 704 medidas foram encaminhadas pelo MP-SP, contra 661 no ano passado (redução de 6%). Só em janeiro de 2026, a GMJ recebeu 78 medidas protetivas. O total de mulheres monitoradas pelo Guardiã atualmente chega a 289.
Desde sua criação, em 2019, o Guardiã Maria da Penha já realizou mais de 90 mil ações com mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, entre entrevistas para identificar o grau de risco, rondas para fiscalizar o cumprimento da medida protetiva e visitas periódicas agendadas para acolhimento e checagem se o agressor está respeitando as proibições judiciais.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a prefeitura vem trabalhando para oferecer cada vez mais segurança à população, investindo na modernização da GMJ e incentivando recursos como o Botão do Pânico e programas como o Guardiã Maria da Penha. “Temos agentes preparados para dar todo suporte necessário à vítima de violência, desde a primeira entrevista com a mulher até a prisão de quem descumpre a medida protetiva. O trabalho da GMJ alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, completou Guilherme Balbino Rigo.