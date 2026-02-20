Moradoras de Jundiaí vítimas de violência – seja física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual –, acompanhadas pelo programa Guardiã Maria da Penha, podem usar o botão do pânico instalado em seu celular para avisar a Guarda Municipal (GMJ) sobre descumprimento de medida protetiva. O aplicativo permite o acionamento rápido e discreto da GMJ em situações de emergência, sem a necessidade de ligação telefônica.

Vale destacar que a vítima só pode usar o botão do pânico em caso de medida protetiva vigente e se ela estiver ativa no Guardiã Maria da Penha, que há mais de seis anos acolhe, orienta e protege mulheres nestas condições. “Quando elas utilizam o aplicativo e apertam o botão, a Guarda Municipal recebe um aviso com o georreferenciamento da pessoa naquele instante e envia uma viatura rapidamente ao local. Isso facilita o acompanhamento pela GMJ e a localização de quem está descumprindo a medida protetiva”, destacou o diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública de Jundiaí, Odair Roberto Matenauer.

