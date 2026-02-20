Uma das definições da palavra "humanidade" define bondade, benevolência. Isso seria algo inerente ao ser humano, com os sentimentos que carrega, algo particular da natureza humana. No entanto, há quem seja humano e não tenha humanidade. Isso pode ser visto no estado em que um cão abandonado foi encontrado.

A protetora de animais de Jundiaí, Simone Regina, recebeu um chamado para ir até um endereço onde havia um cão muito magro que havia sido abandonado. Ao chegar ao local, Simone encontrou o cachorro cego, desnutrido e anêmico.

Segundo relato do homem que o encontrou, o cachorro havia sido amarrado em um poste para morrer. Agora, após o resgate, Simone tenta encontrar um lar que o acolha com o amor que o cãozinho não conhece. "Ele estava amarrado em um poste para morrer. O senhor que estava com ele tirou da rua e me ligou, porque não tem condições de ficar."