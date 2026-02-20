Além de representar um importante período para a fé católica, o início da Quaresma marca também uma época fundamental para as peixarias de Jundiaí. O setor já se prepara para um dos períodos mais importantes do ano e a expectativa é de aumento nas vendas que pode chegar a 35%, muito por conta da tradição de consumo de peixe às sextas-feiras e, principalmente, na Sexta-Feira Santa.

Gerente de uma peixaria no Centro, Fernando Seckler, 30 anos, projeta um crescimento importante. É o período de equilíbrio de contas. “Esperamos algo em torno de 35% porque é uma época de muita procura de pescado.”

Entre os produtos mais procurados estão o bacalhau e a merluza, mas o gerente destaca a diversificação no consumo, inclusive com preços variados. “Os clientes estão variando muito o cardápio. Temos bastante procura por peixes inteiros como sardinha, tilápia, pacu e corvina, mas sempre acompanhamos o mercado para termos uma noção de preço”, comenta.