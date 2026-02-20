Além de representar um importante período para a fé católica, o início da Quaresma marca também uma época fundamental para as peixarias de Jundiaí. O setor já se prepara para um dos períodos mais importantes do ano e a expectativa é de aumento nas vendas que pode chegar a 35%, muito por conta da tradição de consumo de peixe às sextas-feiras e, principalmente, na Sexta-Feira Santa.
Gerente de uma peixaria no Centro, Fernando Seckler, 30 anos, projeta um crescimento importante. É o período de equilíbrio de contas. “Esperamos algo em torno de 35% porque é uma época de muita procura de pescado.”
Entre os produtos mais procurados estão o bacalhau e a merluza, mas o gerente destaca a diversificação no consumo, inclusive com preços variados. “Os clientes estão variando muito o cardápio. Temos bastante procura por peixes inteiros como sardinha, tilápia, pacu e corvina, mas sempre acompanhamos o mercado para termos uma noção de preço”, comenta.
Fernando Seckler garante que a Quaresma é a época mais rentável
Na região do Medeiros, o proprietário de outra peixaria, Antonio Bento Ferraz Neto, de 72 anos, também iniciou os preparativos. Espera aumento em torno de 10% nas vendas em relação ao ano passado, tendo a tilápia para carro-chefe saindo a R$ 63 o quilo, seguido pelo filé de pescada a R$ 58, o lombo de cação por R$ 53 e o pirarucu por R$ 83 o quilo.
“O pirarucu é preparado igual ao bacalhau e fica delicioso. Os preços estão mais altos e isso faz a gente apostar em outros tipos de peixe, mas as pessoas mantêm a tradição e continuam consumindo, mesmo buscando outras alternativas.”
Ele destaca ainda que os pescados oferecidos têm boa aceitação. “São peixes saborosos e que não têm espinhos, o que facilita muito. O aproveitamento é total. É a época mais importante do ano. Quem trabalha com peixe vende muito, principalmente na Sexta-Feira Santa. Faz uma grande diferença no caixa”, afirma.
Antonio Neto diz que as pessoas procuram diversos tipos de peixe para manter a tradição