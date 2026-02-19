O resultado é o maior já registrado para o mês em toda a série histórica. Na comparação com janeiro de 2025, quando foram abertas 32.816 empresas, o crescimento foi de 10,8%, levemente acima da alta observada ao longo de 2025, que foi de 9,9%.

São Paulo registrou recorde na abertura de empresas em janeiro de 2026, com 36.373 novos negócios em janeiro, superando a média mensal de 33.744 constituições registrada no ano passado, segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, o crescimento na abertura de empresas é resultado de um trabalho contínuo para fortalecer a economia paulista. “Estamos estimulando a formalização, apoiando o pequeno empreendedor e atraindo novos investimentos para todas as regiões. Esse recorde é reflexo direto da confiança dos empresários e do compromisso do Governo de São Paulo em gerar emprego, renda e desenvolvimento regional”, afirma.

Desde 2022, o Estado vem registrando sucessivos aumentos na abertura de empresas no primeiro mês do ano. Na comparação com janeiro de 2022, quando foram constituídas 19.752 empresas, o crescimento acumulado chega a 84,1%, evidenciando o fortalecimento contínuo do ambiente empreendedor.

“Os consecutivos crescimentos refletem as políticas públicas voltadas à desburocratização, à modernização dos serviços e ao fortalecimento do ambiente empresarial, criando condições favoráveis para quem deseja empreender. São números que demonstram a confiança dos empresários no ambiente de negócios em São Paulo”, afirma o presidente da Jucesp, Márcio Massao Shimomoto.