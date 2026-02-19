Para serem comercializados de forma segura e legalizada, produtos de origem animal como carnes processadas, linguiças, leite, queijo, ovos e mel necessitam de registro em um Serviço de Inspeção competente. O SIM Jundiaí tem como objetivo registrar, inspecionar e fiscalizar estabelecimentos e produtos de origem animal no território municipal, com foco especial em agroindústrias e empreendimentos de pequeno porte.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, concedeu o 25º registro do Serviço de Inspeção Municipal (SIM Jundiaí) ao Apiário Japiapé. O reconhecimento, por meio do selo, marca um avanço importante para a apicultura local e reforça o compromisso do município com a segurança sanitária e a valorização dos pequenos produtores.

O diferencial do serviço está justamente na atuação voltada à inclusão produtiva e à legalização de pequenos produtores, que muitas vezes enfrentam dificuldades para atender às exigências dos serviços de inspeção federal (SIF) ou estadual (SISP), geralmente direcionados a grandes empresas e ao mercado exportador.

No caso do Apiário Japiapé, o processo teve início em outubro de 2025, com orientações técnicas e acompanhamento para adequação e implantação da unidade de beneficiamento de mel na propriedade rural. Em janeiro de 2026, Neusa se tornou a primeira produtora do Município a conquistar o Registro Simplificado no SIM Jundiaí, recebendo o selo de número 25.

A modalidade de Registro Simplificado foi desenvolvida especialmente para agricultores familiares e produtores rurais com pequenos volumes de produção. Ela permite a venda direta ao consumidor final, a retalho ou a granel, de pequenas quantidades de ovos, mel e leite provenientes da própria produção. Por envolver produtos de menor risco sanitário e em menor escala, a documentação exigida é simplificada, sem abrir mão da avaliação técnica e da segurança alimentar.