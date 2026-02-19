A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Fundo Social e em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para os cursos de qualificação, com formação voltada à área de Inteligência Artificial, explorando ferramentas como o ChatGPT e recursos da Google Cloud.
A iniciativa oferece uma oportunidade concreta para quem deseja se preparar para as novas exigências do mercado de trabalho e ampliar suas possibilidades profissionais. Dominar essas ferramentas representa um diferencial competitivo importante no mercado de trabalho.
Os interessados em se inscrever devem atender alguns requisitos, como ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos. Para participar do curso, é preciso fazer a pré-inscrição exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições.
Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. A falta de retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.
Em caso de cursos realizados em parceria com o SENAI, os contemplados deverão também enviar os documentos solicitados - RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar - no momento da confirmação.
As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.
Parceria SENAI
Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Início: 03/03/2026 Fim: 10/03/2026
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 13h20 às 17h20
Local: Senai Jundiaí – Rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito:
– Ter concluído o Ensino Fundamental
– Ter, no mínimo, 18 anos completos
Objetivo do curso
O curso de Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud
tem por objetivo desenvolver competências para utilização de modelos de inteligência artificial
(IA) generativa de forma responsável e ética, diferenciando modelos de machine
learning e modelos de linguagem grande (LLMs), utilizando prompts e parâmetros para
orientar os resultados, baseando-se nos princípios de IA responsável.
Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Início: 16/03/2026 Fim: 23/03/2026
Aulas de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 18h30 às 22h
Local: Senai Jundiaí – Rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito:
– Ter concluído o Ensino Fundamental
– Ter, no mínimo, 18 anos completos
Objetivo do curso
O curso de Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud tem por objetivo desenvolver competências para utilização de modelos de inteligência artificial (IA) generativa de forma responsável e ética, diferenciando modelos de machine learning e modelos de linguagem grande (LLMs), utilizando
prompts e parâmetros para orientar os resultados, baseando-se nos princípios de IA responsável.
Inteligências artificiais generativas aplicadas à programação (ChatGPT)
Nº de vagas: 10
Carga horária: 48h
Início: 12/03/2026 Fim: 01/04/2026
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 13h20 às 17h20
Local: Senai Jundiaí – Rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Pré-requisito:
– Ter concluído o Ensino Fundamental
– Ter, no mínimo, 18 anos completos