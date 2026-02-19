A iniciativa oferece uma oportunidade concreta para quem deseja se preparar para as novas exigências do mercado de trabalho e ampliar suas possibilidades profissionais. Dominar essas ferramentas representa um diferencial competitivo importante no mercado de trabalho.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Fundo Social e em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para os cursos de qualificação, com formação voltada à área de Inteligência Artificial, explorando ferramentas como o ChatGPT e recursos da Google Cloud.

Os interessados em se inscrever devem atender alguns requisitos, como ter concluído o Ensino Fundamental e ter, no mínimo, 18 anos. Para participar do curso, é preciso fazer a pré-inscrição exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições.

Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. A falta de retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.

Em caso de cursos realizados em parceria com o SENAI, os contemplados deverão também enviar os documentos solicitados - RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar - no momento da confirmação.