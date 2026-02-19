As equipes do Procon-SP realizaram uma nova operação intensificando a fiscalização em postos de combustíveis para evitar a prática de promoções em ‘letras miúdas’, que induzem o cliente ao erro.

Com fiscais mobilizados em diferentes regiões da capital na última semana, a ação foi realizada em 20 postos de combustíveis e em suas oito lojas de conveniência. A ação também verificou o cumprimento de demais legislações, como as normas contra a venda de bebidas alcoólicas para maiores de idade e a lei antifumo.

