As equipes do Procon-SP realizaram uma nova operação intensificando a fiscalização em postos de combustíveis para evitar a prática de promoções em ‘letras miúdas’, que induzem o cliente ao erro.
Com fiscais mobilizados em diferentes regiões da capital na última semana, a ação foi realizada em 20 postos de combustíveis e em suas oito lojas de conveniência. A ação também verificou o cumprimento de demais legislações, como as normas contra a venda de bebidas alcoólicas para maiores de idade e a lei antifumo.
As principais irregularidades foram justamente relacionadas às ofertas de combustíveis:
falta de clareza no cashback: ausência de orientações e informações essenciais sobre o funcionamento do programa de recompensas do posto;
Publicidade de preços: dimensão inadequada das informações para pagamentos via Pix e aplicativos, impedindo a visualização clara por parte dos condutores;
Ausência de informação: omissão de dados que condicionam o preço promocional, induzindo o consumidor ao erro no momento do abastecimento.
As empresas autuadas responderão a processos administrativos, podendo ser multadas com base no Código de Defesa do Consumidor.
O Procon-SP reforça que o fornecedor é obrigado a informar os preços de forma clara e ostensiva. Caso existam valores diferentes para diferentes meios de pagamento (dinheiro, cartão ou aplicativos), essa distinção deve estar em local de fácil visualização, que permita a leitura à distância. As denúncias de irregularidades podem ser feitas em por meio do site do Procon de São Paulo.