49º BATALHÃO

Rastreamento de celular leva a PM a prender ladrão de residência

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Um ladrão foi preso por policiais militares do 49° Batalhão, em Louveira, por um assalto ocorrido em Mococa, no interior de São Paulo. A prisão aconteceu graças ao rastreamento do celular da vítima.

A PM foi acionada via 190 por uma moradora de Mococa, informando que um celular roubado por assaltantes em uma invasão em sua casa, estava dando sinal em Louveira.

Uma equipe foi até o local e localizou o carro usado pelos assaltantes. Dentro do veículo estava o celular da vítima.

O proprietário do automóvel inicialmente negou o crime. Depois, confessou que havia estado em Mococa. E ao final, confessou o roubo.

A vítima esteve em Louveira para o registro da ocorrência e recuperou seu celular.

O ladrão foi preso em flagrante.

