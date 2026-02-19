Um ladrão foi preso por policiais militares do 49° Batalhão, em Louveira, por um assalto ocorrido em Mococa, no interior de São Paulo. A prisão aconteceu graças ao rastreamento do celular da vítima.

A PM foi acionada via 190 por uma moradora de Mococa, informando que um celular roubado por assaltantes em uma invasão em sua casa, estava dando sinal em Louveira.

Uma equipe foi até o local e localizou o carro usado pelos assaltantes. Dentro do veículo estava o celular da vítima.