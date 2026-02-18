O Paulista informou mudança na data da partida contra a Francana, válida pela 10ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. O confronto, inicialmente marcado para o dia 28 de fevereiro, às 18h30, no Estádio Dr. Jayme Cintra, foi remarcado.

De acordo com a comunicação oficial do clube, o jogo será disputado no dia 1º de março, às 15h, mantido o local da partida. A alteração impacta na programação da equipe na sequência da primeira fase.



A diretoria orienta os torcedores a ficarem atentos ao novo horário. O duelo é considerado importante para as pretensões do Galo na briga por permanência entre os oito primeiros colocados da competição.

