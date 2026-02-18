Atualmente, quase 100 buracos são tapados diariamente. As chuvas fortes das últimas semanas causaram impacto direto na pavimentação, exigindo atuação constante das equipes.

A Prefeitura de Jundiaí intensificou as ações voltadas à infraestrutura urbana da cidade. Coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), a Operação Tapa-buracos ganhou reforço com o aumento das equipes, garantindo melhoria das condições das vias.

Desde o início do ano até esta quarta-feira (18), o acumulado registrado foi de 857 milímetros de chuva, contra 699 milímetros nos dois primeiros meses de 2025.

De acordo com o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, o trabalho foi ampliado e mais profissionais estão nas ruas para garantir mais segurança à população.

“As equipes estão nas ruas atendendo as demandas em vários pontos da cidade com serviços que fazem parte do programa Operação Tapa-buracos, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres. São quase 100 buracos tampados diariamente”, ressaltou.