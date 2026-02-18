A Prefeitura de Jundiaí intensificou as ações voltadas à infraestrutura urbana da cidade. Coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), a Operação Tapa-buracos ganhou reforço com o aumento das equipes, garantindo melhoria das condições das vias.
Atualmente, quase 100 buracos são tapados diariamente. As chuvas fortes das últimas semanas causaram impacto direto na pavimentação, exigindo atuação constante das equipes.
Desde o início do ano até esta quarta-feira (18), o acumulado registrado foi de 857 milímetros de chuva, contra 699 milímetros nos dois primeiros meses de 2025.
De acordo com o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, o trabalho foi ampliado e mais profissionais estão nas ruas para garantir mais segurança à população.
“As equipes estão nas ruas atendendo as demandas em vários pontos da cidade com serviços que fazem parte do programa Operação Tapa-buracos, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres. São quase 100 buracos tampados diariamente”, ressaltou.
Nesta quarta-feira (18), as equipes atuaram nos seguintes locais: Av. Navarro de Andrade, Rua José Dias, Rua Adamantina, Av. Carlos Ângelo Mathion, Av. União dos Ferroviários, A. Marginal do Rio Jundiaí, Av. dos Imigrantes Italianos, Av. Engenheiro Tasso Pinheiro, Rua do Centenário e Av. Dr. Adilson Rodrigues.
“Seguimos um cronograma que atende às demandas da população através do serviço 156 da Prefeitura e também às prioridades técnicas identificadas pelas equipes. O trabalho é constante e avançamos para minimizar os impactos das chuvas que atingem a cidade desde o início do ano”, finalizou Coimbra.