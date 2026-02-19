Com o fim do Carnaval, os olhares de comerciantes e clientes se voltam às delícias da Páscoa. Nesse contexto, empreendedores que fazem ovos caseiros aceleram o ritmo e iniciam os preparativos para a produção e para as vendas dos produtos. As vendas, inclusive, devem ser aquecidas e profissionais do setor estão confiantes no aumento do faturamento que pode até dobrar em relação ao ano passado. Alguns mais otimistas acreditam em aumento de 100%.

É o caso da confeiteira Thiara Verena Santos Prado que aposta nos ‘ovos de colher’ para atrair a atenção da clientela. “A expectativa é aumentar em 100% as vendas, mas não vou focar em um cardápio muito extenso, pois prefiro optar pela qualidade dos produtos para que os clientes tenham a opção de escolha.”

Entre os sabores campeões estão prestígio, paçoca, brigadeiro, morango e leitinho, além da possibilidade de versões meio a meio. Os preços variam entre R$ 30 e R$ 100, dependendo do peso e do tamanho, que vão de 100g a 1kg. “Tem para todos os bolsos, mas como as vendas caem no começo do ano, é na Páscoa que investimos alto para o retorno alavancar as vendas”, afirma.