Com o fim do Carnaval, os olhares de comerciantes e clientes se voltam às delícias da Páscoa. Nesse contexto, empreendedores que fazem ovos caseiros aceleram o ritmo e iniciam os preparativos para a produção e para as vendas dos produtos. As vendas, inclusive, devem ser aquecidas e profissionais do setor estão confiantes no aumento do faturamento que pode até dobrar em relação ao ano passado. Alguns mais otimistas acreditam em aumento de 100%.
É o caso da confeiteira Thiara Verena Santos Prado que aposta nos ‘ovos de colher’ para atrair a atenção da clientela. “A expectativa é aumentar em 100% as vendas, mas não vou focar em um cardápio muito extenso, pois prefiro optar pela qualidade dos produtos para que os clientes tenham a opção de escolha.”
Entre os sabores campeões estão prestígio, paçoca, brigadeiro, morango e leitinho, além da possibilidade de versões meio a meio. Os preços variam entre R$ 30 e R$ 100, dependendo do peso e do tamanho, que vão de 100g a 1kg. “Tem para todos os bolsos, mas como as vendas caem no começo do ano, é na Páscoa que investimos alto para o retorno alavancar as vendas”, afirma.
Thiara Verena Santos Prado está em fase inicial do planejamento para as vendas
O empresário Felipe Andreoni, proprietário de uma doceria, também projeta crescimento na casa dos 30% justamente por trabalhar com produtos mais artesanais. “O cliente valoriza muito o doce feito à mão, com ingredientes de qualidade e aquele sabor de feito em casa.”
Além dos ovos, o comerciante também aposta na venda de brigadeiros gourmet servidos de colher, bolos caseiros e kits presenteáveis, que atendem tanto ao consumo próprio quanto a presentes corporativos. Os itens custam a partir de R$ 25.
“Os mais procurados continuam sendo o brigadeiro gourmet de colher e o bolo de cenoura. São sabores afetivos, que agradam todos os públicos. Estamos planejando novos sabores, combinações diferentes e formatos criativos de consumo. Também vamos lançar uma linha exclusiva para o corporativo, para que as empresas possam presentear colaboradores.”
Felipe Andreoni aposta nos sabores caseiros para encantar os clientes
Pela primeira vez
Alina Negrin Gregório irá se aventurar na Páscoa pela primeira vez. Depois de atuar por anos no ramo de informática, ela iniciou a produção na área de confeitaria há menos de um ano. “Meu Natal foi excelente, e a expectativa é que as vendas da Páscoa superem o resultado do fim de ano em cerca de 30%”, diz.
Ela explica que busca trabalhar principalmente com ovos caseiros e menores, com preços que podem ser mais acessíveis, além dos ovos de colher, que são visualmente mais atrativos. “Os valores variam de acordo com o tamanho e o tipo de recheio, começando em opções mais acessíveis para presentes simples e chegando a versões mais elaboradas e recheadas.”
Alina Negrin Gregório viverá a primeira Páscoa como confeiteira e já trabalha com produtos de degustação