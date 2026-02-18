18 de fevereiro de 2026
Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
Os contribuintes de Jundiaí devem ficar atentos ao prazo para pagamento do IPTU 2026. A primeira parcela vence dia 27 de fevereiro, assim como a cota única, que pode ser paga à vista com o maior desconto, sendo 5% de desconto sobre o valor total do imposto. Também há descontos progressivos para outras datas:

  • Pagamento em parcela única até 27 de março -  4% de desconto;
  • Pagamento em parcela única até 27 de abril - 3% de desconto;
  • Sem direito a desconto, o imposto poderá ser parcelado em até 10 vezes, conforme o valor do tributo. Nesse caso, a primeira parcela também vence em 27 de fevereiro de 2026.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças (SMF), iniciou a distribuição dos carnês no dia 8 de janeiro para os contribuintes que aderiram ao IPTU Digital, com envio ao e-mail cadastrado. Já os carnês físicos começaram a ser entregues pelos Correios a partir de 20 de janeiro.

Como pagar

Os contribuintes que receberam o carnê por e-mail podem realizar o pagamento diretamente pelo site da Prefeitura, que direciona para as páginas dos bancos Itaú, Santander ou Bradesco. Quem optou pelo carnê físico pode efetuar o pagamento:

  • Em caixas eletrônicos;
  • Em casas lotéricas autorizadas (para valores de até R$ 5 mil);
  • Em dinheiro, nos guichês do Banco Cooperativo Sicoob;
  • Também está disponível a opção de pagamento via PIX, oferecendo mais praticidade e agilidade.

Assistente virtual “JU” 

Para tornar o processo ainda mais simples, a Prefeitura disponibiliza a assistente virtual “JU”, que permite gerar o código de barras ou o PIX para pagamento do IPTU 2026, além de fornecer informações sobre o imposto e a Taxa de Lixo. Além disso a JU pode ser acionada também para quem não recebeu o carnê e deseja obter a 2ª via.

A “JU” pode ser acionada por meio do site da Prefeitura, via Whatsapp ou pelo telefone 4589-8900 A obtenção da 2ª via do carnê de IPTU 2026 também está disponível por meio do site da Prefeitura, em Serviços ao Cidadão. Também é possível solicitá-lo presencialmente no Poupatempo da Prefeitura, localizado na Avenida União dos Ferroviários, 1760, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h. Para a emissão, é necessário apresentar o carnê do IPTU do ano anterior.

De acordo com o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, Jundiaí conta atualmente com 192.813 imóveis cadastrados no IPTU. A arrecadação estimada para 2026, prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA), é de R$ 268,3 milhões. “O pagamento do IPTU é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. A Constituição Federal exige a aplicação no mínimo em 15% para a saúde e 25% para a educação. Mas para este ano, em Jundiaí, estamos destinando 29,2% para a Educação e 28,8% para a saúde, áreas essenciais para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores”, destacou Lusvarghi.

A Secretaria de Finanças orienta os contribuintes a ficarem atentos aos prazos para evitar juros e multas e a utilizarem os canais digitais disponíveis para maior praticidade.

