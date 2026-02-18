A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças (SMF), iniciou a distribuição dos carnês no dia 8 de janeiro para os contribuintes que aderiram ao IPTU Digital, com envio ao e-mail cadastrado. Já os carnês físicos começaram a ser entregues pelos Correios a partir de 20 de janeiro.

Os contribuintes de Jundiaí devem ficar atentos ao prazo para pagamento do IPTU 2026. A primeira parcela vence dia 27 de fevereiro, assim como a cota única, que pode ser paga à vista com o maior desconto, sendo 5% de desconto sobre o valor total do imposto. Também há descontos progressivos para outras datas:

Os contribuintes que receberam o carnê por e-mail podem realizar o pagamento diretamente pelo site da Prefeitura, que direciona para as páginas dos bancos Itaú, Santander ou Bradesco. Quem optou pelo carnê físico pode efetuar o pagamento:

Em caixas eletrônicos;

Em casas lotéricas autorizadas (para valores de até R$ 5 mil);

Em dinheiro, nos guichês do Banco Cooperativo Sicoob;

Também está disponível a opção de pagamento via PIX, oferecendo mais praticidade e agilidade.

Assistente virtual “JU”

Para tornar o processo ainda mais simples, a Prefeitura disponibiliza a assistente virtual “JU”, que permite gerar o código de barras ou o PIX para pagamento do IPTU 2026, além de fornecer informações sobre o imposto e a Taxa de Lixo. Além disso a JU pode ser acionada também para quem não recebeu o carnê e deseja obter a 2ª via.

A “JU” pode ser acionada por meio do site da Prefeitura, via Whatsapp ou pelo telefone 4589-8900 A obtenção da 2ª via do carnê de IPTU 2026 também está disponível por meio do site da Prefeitura, em Serviços ao Cidadão. Também é possível solicitá-lo presencialmente no Poupatempo da Prefeitura, localizado na Avenida União dos Ferroviários, 1760, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h. Para a emissão, é necessário apresentar o carnê do IPTU do ano anterior.