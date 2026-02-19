Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto atrasado da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Furacão chega com 100% de aproveitamento, enquanto o Timão tenta manter a reação após a derrota na estreia.
A equipe paranaense venceu Internacional e Santos nas duas primeiras apresentações e busca manter a liderança nas primeiras posições da tabela. Já o Corinthians começou a competição com revés diante do Bahia, mas se recuperou ao superar o Red Bull Bragantino na sequência.
A partida será disputada na Arena da Baixada, estádio com capacidade para mais de 42 mil torcedores. A arbitragem ficará a cargo de Rodrigo José Pereira de Lima, com Wagner Reway responsável pelo VAR, conforme escala definida pela CBF.
O duelo terá transmissão pela Record, na TV aberta, além do Premiere, no pay-per-view, e da CazéTV, no YouTube. A bola rola às 19h30, no horário de Brasília.
No retrospecto geral, Corinthians e Athletico-PR já se enfrentaram 65 vezes em competições oficiais. O clube paulista soma 26 vitórias, contra 17 dos paranaenses, além de 22 empates. No encontro mais recente, pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2025, o Alvinegro venceu por 2 a 0.