A aplicação das provas objetivas está prevista para dia 31 de maio, das 14h às 17h, e será realizada pelo Instituto AOCP. As inscrições poderão ser efetivadas no site do próprio instituto.

Serão reabertas nesta quinta-feira (19), às 10h, as inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo. Os interessados têm até às 16h do dia 10 de abril para realizar a inscrição. São ofertadas 1.100 vagas para o ingresso na carreira de Policial Penal, sendo elas distribuídas para homens e mulheres.

O candidato que já estava inscrito no concurso antes da suspensão não precisará se reinscrever. Caso desista de prestar a prova, a devolução da taxa de inscrição ocorrerá desde que o candidato regularmente inscrito manifeste formalmente sua desistência, devendo solicitar o ressarcimento por meio do site do AOCP, instruindo o pedido com comprovante de desistência e comprovante do efetivo pagamento da taxa de inscrição.

Fases e requisitos

O concurso público terá quatro fases eliminatórias, com prova objetiva, prova de aptidão física e aferimento da estatura, prova de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.

Em conformidade com a Lei Orgânica da Polícia Penal, Lei Complementar nº 1416/2024, além de aprovação nas fases do concurso, para ingresso na carreira o candidato precisa atender aos seguintes pré-requisitos, possuir na data da posse: diploma de graduação em qualquer curso de Ensino Superior ou equivalente, idade mínima de 18 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria “B”, no mínimo. Até a data do encerramento das inscrições no certame, 35 anos de idade, no máximo, independente de eventual prorrogação do período de inscrição.