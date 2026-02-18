Além de mais de 400 estandes de negócios, a Fens contará com atrações musicais e artísticas, praça de alimentação, espaço kids e uma programação pensada para toda a família, consolidando-se como um dos principais eventos de fomento ao empreendedorismo e ao lazer da cidade.

A 8ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) de Jundiaí já tem data marcada: dias 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de março de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com estacionamento gratuito para os visitantes. O evento reforça o compromisso do município em oferecer uma experiência completa, acessível e de qualidade ao público.

A feira funcionará das 12h às 22h às sextas-feiras, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 20h aos domingos, reunindo centenas de expositores e atraindo milhares de visitantes ao longo dos seis dias de programação. Para os empreendedores, o evento representa uma oportunidade estratégica de apresentar produtos e serviços, ampliar a base de clientes e fortalecer marcas em um ambiente de grande circulação e conexão direta com o público.

A Fens também desempenha um papel importante no fortalecimento da economia jundiaiense, estimulando a geração de negócios, promovendo o networking e ampliando oportunidades para pequenos e médios empreendedores. A organização reforça ainda o cuidado com a acessibilidade, garantindo estrutura adequada para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, reafirmando o compromisso com a inclusão e o acesso democrático aos espaços públicos.

Para Bruna Lazarini, secretária adjunta, a oferta de estacionamento gratuito é uma estratégia para facilitar o acesso e incentivar a participação do público. “A ideia é fazer com que as pessoas tenham facilidade desde o momento em que decidem prestigiar a Fens. Pensamos em cada detalhe para que o visitante chegue com tranquilidade, aproveite o evento e tenha uma experiência positiva do começo ao fim”, concluiu.