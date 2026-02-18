Há quase sete anos, o programa Patrulha Guardiã Maria da Penha, formado por integrantes da Guarda Municipal de Jundiaí, tem acolhido e orientado mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual em Jundiaí. Atualmente, 289 mulheres são monitoradas pelo programa com atendimento que começa a partir do primeiro contato com a vítima, com base nas informações registradas no boletim de ocorrência.
Segundo explica a GM Thalita Antonucci, a equipe realiza acompanhamento diário dos casos em andamento e atende novas medidas protetivas encaminhadas pelo Ministério Público, garantindo atenção e suporte às vítimas. “Cada vez mais é fundamental que os atos do agressor sejam denunciados. Sabemos que muitas vezes isso é difícil, seja pelo medo de novas ameaças, pela dependência econômica ou pelo receio de perder a guarda dos filhos. Mas a denúncia é o primeiro passo para romper o ciclo da violência”, afirmou.
Histórias de superação
Entre os casos acompanhados está o de uma mulher de 70 anos que, após quase 50 anos de relacionamento marcado por agressões físicas e psicológicas, decidiu romper o ciclo de violência. “Nunca é tarde para recomeçar. Hoje ela retomou sua vida e o agressor cumpre medida protetiva”, relatou a guarda.
A Patrulha Maria da Penha também tem observado o aumento de casos de violência contra idosas praticada por filhos ou outros familiares. Nesses casos, as vítimas recebem orientação especializada e, quando necessário, podem ser acolhidas na Casa Sol de Jundiaí e contar com suporte da Defensoria Pública.
“Para nós também é uma vitória quando a mulher confirma que as agressões contra ela pararam. As vítimas devem sempre denunciar”, reforça.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a Prefeitura tem ampliado investimentos na modernização da GMJ e no fortalecimento de programas como o Guardiã Maria da Penha. “Temos agentes preparados para oferecer todo o suporte necessário à vítima, desde o primeiro atendimento até a prisão de quem descumpre medida protetiva. É um trabalho que alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, destacou.
O descumprimento de medida protetiva deve ser imediatamente comunicado. “Para nós, também é uma vitória quando a mulher confirma que as agressões cessaram. As vítimas devem denunciar tanto o primeiro ato violento quanto qualquer reincidência, seja pelo botão do pânico no celular – para quem já está ativa no Programa – ou pelos telefones 153 e (11) 4492-9060”, completou Antonucci