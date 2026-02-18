Há quase sete anos, o programa Patrulha Guardiã Maria da Penha, formado por integrantes da Guarda Municipal de Jundiaí, tem acolhido e orientado mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual em Jundiaí. Atualmente, 289 mulheres são monitoradas pelo programa com atendimento que começa a partir do primeiro contato com a vítima, com base nas informações registradas no boletim de ocorrência.

Segundo explica a GM Thalita Antonucci, a equipe realiza acompanhamento diário dos casos em andamento e atende novas medidas protetivas encaminhadas pelo Ministério Público, garantindo atenção e suporte às vítimas. “Cada vez mais é fundamental que os atos do agressor sejam denunciados. Sabemos que muitas vezes isso é difícil, seja pelo medo de novas ameaças, pela dependência econômica ou pelo receio de perder a guarda dos filhos. Mas a denúncia é o primeiro passo para romper o ciclo da violência”, afirmou.