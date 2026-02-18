Jundiaí recebe, no dia 27 de março, a 9ª edição da Balada Mães de Jundiaí, um evento que já entrou para a história da cidade ao reunir 900 mulheres em uma noite exclusiva, pensada para acolher, divertir e garantir segurança e tranquilidade ao público feminino. Com vendas já encerradas, a expectativa é de casa cheia no Vibe Bar, reforçando o sucesso e a relevância da iniciativa.

Esta edição foi inspirada no clima descontraído da famosa “Noitezinha” — referência ao conceito de encontros ao entardecer com muita música e boas vibrações. A balada traz uma proposta leve, animada e cuidadosamente planejada para mulheres que buscam se divertir com liberdade, sem abrir mão do conforto e da segurança.

Criada para oferecer um ambiente onde as mulheres possam aproveitar a noite com tranquilidade, a Balada Mães de Jundiaí se consolidou como um espaço de pertencimento e conexão. O evento é 100% feminino, o que garante uma atmosfera acolhedora e segura, fator que tem sido determinante para o crescimento e a fidelização do público ao longo das edições.