Cajamar integra a regional do Ciesp Jundiaí, que abrange 11 municípios e atua diretamente no fortalecimento da indústria, oferecendo suporte técnico, institucional e estratégico às empresas associadas. Em cada município da regional, um empresário é indicado como representante local, exercendo o papel de elo entre o setor produtivo da cidade e a estrutura do Ciesp. Em Cajamar, essa função é desempenhada por Noemi, que acompanha de perto as demandas da indústria local.

Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, Cajamar celebra 67 anos de fundação consolidando-se como um dos importantes polos industriais e logísticos da região. A data também marca a atuação estratégica do Ciesp Jundiaí no município, por meio da representatividade local exercida por Noemi Rubio, da Gráfica HRosa, empresa sediada na cidade.

“Ser representante do Ciesp em Cajamar é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de contribuir ativamente para o desenvolvimento industrial do município. Nosso papel é aproximar os empresários locais dos serviços e soluções oferecidos pelo Ciesp, fortalecendo a competitividade e criando conexões que impulsionam negócios”, destaca Noemi.

Estrutura sólida e atuação regional

Com quase 100 anos de história, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) é uma das principais entidades de representação da indústria. A regional de Jundiaí atua há 75 anos de forma estratégica no apoio às empresas, oferecendo uma estrutura completa de serviços voltados ao fortalecimento do setor produtivo.

Entre os principais pilares de atuação estão: assessoria e orientações técnicas com os mais de 10 departamentos divididos por áreas de atuação como Jurídico, Saúde e Segurança do Trabalho, Comércio Exterior, Recursos Humanos, Meio Ambiente, Responsabilidade Social; educação e capacitação, com cursos, palestras e eventos; geração de negócios com a promoção de encontros de negócio e rodadas de negócio; parcerias estratégicas e benefícios através de descontos exclusivos para associados.