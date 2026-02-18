Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, Cajamar celebra 67 anos de fundação consolidando-se como um dos importantes polos industriais e logísticos da região. A data também marca a atuação estratégica do Ciesp Jundiaí no município, por meio da representatividade local exercida por Noemi Rubio, da Gráfica HRosa, empresa sediada na cidade.
Cajamar integra a regional do Ciesp Jundiaí, que abrange 11 municípios e atua diretamente no fortalecimento da indústria, oferecendo suporte técnico, institucional e estratégico às empresas associadas. Em cada município da regional, um empresário é indicado como representante local, exercendo o papel de elo entre o setor produtivo da cidade e a estrutura do Ciesp. Em Cajamar, essa função é desempenhada por Noemi, que acompanha de perto as demandas da indústria local.
“Ser representante do Ciesp em Cajamar é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de contribuir ativamente para o desenvolvimento industrial do município. Nosso papel é aproximar os empresários locais dos serviços e soluções oferecidos pelo Ciesp, fortalecendo a competitividade e criando conexões que impulsionam negócios”, destaca Noemi.
Estrutura sólida e atuação regional
Com quase 100 anos de história, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) é uma das principais entidades de representação da indústria. A regional de Jundiaí atua há 75 anos de forma estratégica no apoio às empresas, oferecendo uma estrutura completa de serviços voltados ao fortalecimento do setor produtivo.
Entre os principais pilares de atuação estão: assessoria e orientações técnicas com os mais de 10 departamentos divididos por áreas de atuação como Jurídico, Saúde e Segurança do Trabalho, Comércio Exterior, Recursos Humanos, Meio Ambiente, Responsabilidade Social; educação e capacitação, com cursos, palestras e eventos; geração de negócios com a promoção de encontros de negócio e rodadas de negócio; parcerias estratégicas e benefícios através de descontos exclusivos para associados.
Para o diretor titular do Ciesp Jundiaí, Alexandro Zavarizi, a presença da entidade nos municípios é fundamental para ampliar o alcance das ações e garantir proximidade com os empresários. “O Ciesp tem uma trajetória de quase 100 anos defendendo e fortalecendo a indústria paulista. Nossa estrutura regional permite atuação próxima das empresas, entendendo as particularidades de cada município. A representatividade local é essencial para mantermos esse diálogo constante e oferecer soluções que contribuam para o crescimento sustentável das indústrias”, afirma Zavarizi.
Desenvolvimento que passa pela indústria
Com forte vocação logística e industrial, Cajamar tem papel relevante na economia regional. O apoio institucional e técnico oferecido pelo Ciesp contribui para ampliar a competitividade das empresas instaladas no município, estimular a inovação e fortalecer o ambiente de negócios.
Para Naomi, a localização de Cajamar para empresas, especialmente sua proximidade com São Paulo, Campinas e Jundiaí, além de boas conexões rodoviárias, como o Rodoanel e a rodovia Anhanguera, são os diferenciais que a cidade oferece para as empresas que ali se instalam. “Cajamar ficou conhecida como a 'Brigadeiro Faria Lima dos Galpões' e vem atraindo grandes empresas como Mercado Livre e Shopee”, destacou.
No aniversário de 67 anos da cidade, a atuação conjunta entre indústria, empresários e entidades de representação reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o crescimento sustentável de Cajamar.
HRosa, uma história familiar
A história da família HRosa é marcada pela coragem, fé e recomeço. Manoel Rubio atravessou continentes ao sair refugiado da Espanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio às dificuldades de uma nova terra, ainda jovem, encontrou na tipografia não apenas um ofício, mas um propósito de vida.
Com mãos trabalhadoras e o coração cheio de esperança, montou sua primeira gráfica ao lado de seu filho caçula, Henrique Rubio. Apesar do esforço e dos sonhos, a primeira empresa não prosperou. Mas desistir nunca foi uma opção para essa família. Anos depois, com mais maturidade, experiência e determinação, Henrique recomeçou. Fundou sua própria gráfica e, com amor e gratidão, chamou novamente seu pai para caminhar ao seu lado. Juntos, transformaram dificuldades em alicerces.
Hoje, a HRosa é fruto dessa perseverança, o resultado da força de um filho que honrou a história de seu pai e deu continuidade ao seu legado. Sob a liderança de Henrique Rubio, a indústria cresceu, ganhou espaço e se estabeleceu em Cajamar, contando agora com a presença e a união de seus filhos: Carlos, Noemi, Claudia, Marta e Déborah.
O nome HRosa carrega ainda mais significado: nasce da união de Henrique e dona Rosa, os patriarcas dessa família, simbolizando amor, parceria e a base sólida sobre a qual tudo foi construído. Mais do que uma gráfica, a HRosa é uma história viva de família, trabalho, fé e continuidade.