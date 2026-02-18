Mais de 80 motoristas foram multados por excesso de velocidade durante Operação Carnaval, da Polícia Militar Rodoviária, nos municípios de Itupeva e Sumaré nesta terça-feira (17).
A operação foi realizada entre 8h e 12h, nos kms 11,300 da Pista Sul (Sumaré) e 071,000 da Pista Norte (Itupeva).
A velocidade mais alta registrada durante a operação foi de 170 km/h, sendo que a velocidade permitida é de 120 km/h.
De acordo com a Corporação, "a ação teve como objetivo a redução de sinistros de trânsito, por meio do controle de velocidade, sendo esta infração uma das que mais contribuem para eventos graves e fatais. Além disso, a presença ativa e ostensiva do Policiamento Rodoviário, no combate ao roubo de motocicletas e automóveis".