Mais de 80 motoristas foram multados por excesso de velocidade durante Operação Carnaval, da Polícia Militar Rodoviária, nos municípios de Itupeva e Sumaré nesta terça-feira (17).

A operação foi realizada entre 8h e 12h, nos kms 11,300 da Pista Sul (Sumaré) e 071,000 da Pista Norte (Itupeva).

A velocidade mais alta registrada durante a operação foi de 170 km/h, sendo que a velocidade permitida é de 120 km/h.