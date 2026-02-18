A próxima edição do programa Prefeitura na Área, que acontece no dia 28 de fevereiro, no Vetor Oeste, vai oferecer uma grande oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Durante o evento, que será realizado das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, a população terá acesso a mais de 1,5 mil vagas de emprego, por meio das ações de empregabilidade da Prefeitura de Jundiaí.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do programa Desenvolve+, no eixo Emprega+, em parceria com empresas da cidade. Até o momento, 25 empresas já confirmaram participação, levando vagas diretamente ao território para facilitar o acesso da população às oportunidades.
Entre as empresas participantes estão: Bomix, Callink, Delphos, Maravilhas do Lar, Elis, DHL (Distrito), AGV, Fort Atacadista, Amerinode, Foxconn, Seara, Monte Kali, Astra, Boa, Carrantos, Roldão, Premium – Tetra Park, Alere, Japi, GRSA, Negrini, Beta Clean, Mercado Livre, Crown Lift Trucks Do Brasil – Comercio de Empilhadeiras Ltda.
Durante o evento, os interessados poderão obter informações sobre as vagas disponíveis, entregar currículos, esclarecer dúvidas e iniciar processos seletivos, tudo em um único local e de forma gratuita.
A diretora de Fomento ao Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Cida Gibrail, destaca a importância da parceria com o setor produtivo e da atuação direta nos bairros. “Nosso foco é aproximar as empresas dos trabalhadores. Ao levar as vagas até o território, facilitamos o acesso da população às oportunidades e fortalecemos a conexão entre quem precisa contratar e quem busca emprego. Essa parceria com as empresas é fundamental para ampliar a empregabilidade e gerar desenvolvimento para a cidade”, afirma.
Além das ações de empregabilidade, o Prefeitura na Área contará com a participação de secretarias municipais, autarquias e parceiros, oferecendo à população diversos serviços gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, documentação, educação, finanças, habitação, bem-estar animal, mobilidade, cultura, esporte e lazer, entre outros.
O programa reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí em promover desenvolvimento econômico, inclusão social e acesso facilitado aos serviços públicos, levando oportunidades e atendimentos diretamente aos bairros da cidade.