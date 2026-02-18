A próxima edição do programa Prefeitura na Área, que acontece no dia 28 de fevereiro, no Vetor Oeste, vai oferecer uma grande oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Durante o evento, que será realizado das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona, a população terá acesso a mais de 1,5 mil vagas de emprego, por meio das ações de empregabilidade da Prefeitura de Jundiaí.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do programa Desenvolve+, no eixo Emprega+, em parceria com empresas da cidade. Até o momento, 25 empresas já confirmaram participação, levando vagas diretamente ao território para facilitar o acesso da população às oportunidades.

