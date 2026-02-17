Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam quase 200 porções de drogas em uma área de mata próxima ao Centro Comunitário da Vila Nambi, em Jundiaí, nesta terça-feira (17).
Os GMs Edvaldo, Maicon e William, com o K9 Red, realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes quando avistaram um traficante na chamada “biqueira” Ao perceber a aproximação da equipe, o bandido fugiu.
Diante da suspeita de que ele pudesse ter abandonado drogas na mata, os guardas iniciaram buscas com o auxílio do cão farejador. Em poucos minutos, o K9 Red encontrou 200 porções de cocaína, crack e lança-perfume escondidas no local.
Sob supervisão do subinspetor Daniel, o material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial para registro da ocorrência.
O caso será investigado pela Polícia Civil.