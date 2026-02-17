17 de fevereiro de 2026
CÃO FAREJADOR

GM apreende drogas ao lado de Centro Comunitário em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O cão farejador foi colocado em ação e achou as drogas
Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam quase 200 porções de drogas em uma área de mata próxima ao Centro Comunitário da Vila Nambi, em Jundiaí, nesta terça-feira (17).

Os GMs Edvaldo, Maicon e William, com o K9 Red, realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes quando avistaram um traficante na chamada “biqueira” Ao perceber a aproximação da equipe, o bandido fugiu.

Diante da suspeita de que ele pudesse ter abandonado drogas na mata, os guardas iniciaram buscas com o auxílio do cão farejador. Em poucos minutos, o K9 Red encontrou 200 porções de cocaína, crack e lança-perfume escondidas no local.

Sob supervisão do subinspetor Daniel, o material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial para registro da ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

