O funcionamento é de quarta a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, em um ambiente estruturado com estacionamento próprio, banheiros e ar-condicionado, garantindo conforto e acessibilidade ao público. A cada semana, quatro ou cinco artesãos se revezam no atendimento, possibilitando que os 293 cadastrados no programa tenham a oportunidade de expor seus trabalhos ao longo do ano, conforme suas disponibilidades.

O espaço Jundiaí Feito à Mão está de portas abertas de quarta a domingo para receber moradores e visitantes que desejam conhecer e valorizar o artesanato produzido na cidade. Localizado na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 655, no Anhangabaú, o espaço se consolida como ponto permanente de exposição e comercialização dos produtos confeccionados por artesãos locais, fortalecendo a economia criativa e o turismo de Jundiaí.

O sucesso do artesanato jundiaiense pôde ser comprovado recentemente durante todos os dias da Festa da Uva, quando os integrantes do programa marcaram presença e registraram grande procura pelos produtos, conquistando visitantes de diversas regiões. O resultado reforça o potencial do setor e a importância de um espaço fixo para dar continuidade à visibilidade alcançada no evento.

A diretora de Turismo da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Míriam Oliveira, destaca que o espaço representa mais um importante atrativo turístico para a cidade. “O Jundiaí Feito à Mão é uma vitrine da nossa identidade cultural. Depois do sucesso na Festa da Uva, convidamos a população e os turistas a visitarem o espaço, conhecerem de perto o talento dos nossos artesãos e levarem para casa produtos que carregam a essência de Jundiaí”, afirma.

Para a coordenadora do espaço, Edilene Leoni, a presença do público é fundamental para fortalecer o programa. “O espaço Jundiaí Feito à Mão é a casa dos artesãos que participam do Programa Jundiaí Feito à Mão. Cada peça exposta aqui carrega dedicação, história e muito trabalho manual. Esperamos que as pessoas venham conhecer, prestigiar e valorizar o que é feito na nossa cidade. O apoio da população faz toda a diferença para que o artesanato continue crescendo”, ressalta.