A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para o Programa Agente Local de Inovação – ALI Produtividade, voltado exclusivamente para Micro e Pequenas Empresas (ME e EPP) ativas, sediadas nas cidades atendidas pelo Escritório Regional do Sebrae de Jundiaí.

O programa é 100% subsidiado e oferece acompanhamento especializado e presencial por seis meses. A jornada combina encontros coletivos e atendimentos individuais, com foco na redução de custos, aumento da produtividade e crescimento do faturamento, por meio da implementação de soluções inovadoras.

