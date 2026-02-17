A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para o Programa Agente Local de Inovação – ALI Produtividade, voltado exclusivamente para Micro e Pequenas Empresas (ME e EPP) ativas, sediadas nas cidades atendidas pelo Escritório Regional do Sebrae de Jundiaí.
O programa é 100% subsidiado e oferece acompanhamento especializado e presencial por seis meses. A jornada combina encontros coletivos e atendimentos individuais, com foco na redução de custos, aumento da produtividade e crescimento do faturamento, por meio da implementação de soluções inovadoras.
Segundo o diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tiago Antunes, o programa é uma oportunidade única para impulsionar a competitividade das empresas locais. “Nosso objetivo é conectar os empreendedores às ferramentas e estratégias que realmente geram resultado. Essa parceria com o Sebrae potencializa o desenvolvimento econômico da cidade e dá às empresas condições de crescer de forma inovadora e sustentável”.
As inscrições se encerram no dia 25 de fevereiro. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de solicitação, mediante análise dos requisitos:
- Empresa ativa há pelo menos 12 meses;
- Porte ME ou EPP;
- Sediada em uma das 18 cidades de atendimento do Escritório Regional do Sebrae Jundiaí;
- Empresário ou representante disponível para participar ativamente do projeto e com poder de decisão.
Inscrições e Informações:
Para fazer a sua inscrição CLIQUE AQUI.
Mais informações com Silvia Della Matrice pelo telefone (13) 99756-5731 ou e-mail silviadm@sebraesp.com.br.