Guardas municipais da Divisão Florestal resgataram um veado na rodovia dos Bandeirantes, na região do Terra Nova, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (16).
O animal foi atropelado no km 47 da pista, próximo a um canteiro de obras, e ficou ferido. Trabalhadores que estavam no local o contiveram para evitar que retornasse à rodovia e acionaram a Guarda Municipal.
Os guardas De Paula, Albanez e Ribeiro foram até o local e realizaram o resgate, encaminhando o animal à Associação Mata Ciliar.
O veado, que apresentava ferimentos no focinho, permaneceu sob atendimento médico-veterinário.