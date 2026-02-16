16 de fevereiro de 2026
FICOU FERIDO

Veado atropelado em Jundiaí é resgatado pela Divisão Florestal

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
O animal foi resgatado e levado para a Mata Ciliar
Guardas municipais da Divisão Florestal resgataram um veado na rodovia dos Bandeirantes, na região do Terra Nova, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (16).

O animal foi atropelado no km 47 da pista, próximo a um canteiro de obras, e ficou ferido. Trabalhadores que estavam no local o contiveram para evitar que retornasse à rodovia e acionaram a Guarda Municipal.

Os guardas De Paula, Albanez e Ribeiro foram até o local e realizaram o resgate, encaminhando o animal à Associação Mata Ciliar.

O veado, que apresentava ferimentos no focinho, permaneceu sob atendimento médico-veterinário.

