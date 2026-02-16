O Carnaval no litoral norte paulista foi marcado por intensa atuação do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), do Corpo de Bombeiros, que resgatou 56 pessoas vítimas de afogamento entre sábado (14) e domingo (15).

Domingo (15) foi o dia que mais teve registros de vítimas salvas, com 34 resgates em diferentes pontos da cidade de São Sebastião. Houve ainda quatro salvamentos em Ilhabela e dois em Ubatuba. Já no sábado foram 16 banhistas salvos.

Entre as ocorrências de destaque está o salvamento de um banhista que ficou à deriva no mar. Durante patrulhamento preventivo, a aeronave Águia 11 da Polícia Militar avistou a vítima sobre uma pequena prancha, com dificuldades para retornar à faixa de areia. Após posicionamento estratégico do helicóptero, guarda-vidas foram lançados ao mar e realizaram o resgate com o uso de puçá, conduzindo o homem em segurança até a praia.