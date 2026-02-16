O Carnaval no litoral norte paulista foi marcado por intensa atuação do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), do Corpo de Bombeiros, que resgatou 56 pessoas vítimas de afogamento entre sábado (14) e domingo (15).
Domingo (15) foi o dia que mais teve registros de vítimas salvas, com 34 resgates em diferentes pontos da cidade de São Sebastião. Houve ainda quatro salvamentos em Ilhabela e dois em Ubatuba. Já no sábado foram 16 banhistas salvos.
Entre as ocorrências de destaque está o salvamento de um banhista que ficou à deriva no mar. Durante patrulhamento preventivo, a aeronave Águia 11 da Polícia Militar avistou a vítima sobre uma pequena prancha, com dificuldades para retornar à faixa de areia. Após posicionamento estratégico do helicóptero, guarda-vidas foram lançados ao mar e realizaram o resgate com o uso de puçá, conduzindo o homem em segurança até a praia.
Em outro ponto do litoral, dois afogamentos ocorreram simultaneamente e envolveram duas adolescentes, de 15 e 12 anos. Guarda-vidas entraram imediatamente no mar para o resgate. Somente a mais nova precisou de atendimento médico, mas passa bem.
Também foi registrada uma ocorrência envolvendo cinco jovens, com idades aproximadas de 25 anos, que entraram no mar em área sinalizada com alerta de “perigo” e foram arrastados pela correnteza. Os bombeiros avistaram o grupo e iniciaram prontamente o salvamento. Todos foram retirados da água em segurança.
Prevenção é fundamental
O GBMar reforça que a maioria das ocorrências está relacionada ao desrespeito à sinalização e à entrada em áreas de risco, especialmente em dias de grande movimentação nas praias.
A corporação orienta que banhistas respeitem as recomendações dos guarda-vidas, evitem locais não sinalizados e redobrem a atenção às condições do mar. A combinação entre prevenção, vigilância constante e resposta rápida das equipes foi decisiva para que o fim de semana de Carnaval terminasse sem vítimas fatais no Litoral Norte.