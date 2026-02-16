A vitória do Paulista sobre o XV de Jaú neste domingo (15) teve pelo menos três protagonistas diretos para se tornar uma conquista maiúscula neste momento de reconstrução da equipe na Série A3: o goleiro Lee, que fez defesas decisivas quando o Galo estava pressionado; a estrela Camilo, que mais uma vez deixou sua marca; e o atacante Kauan Mineiro, autor de seu primeiro gol com a camisa do Galo.

O jogador saiu do banco de reservas no segundo tempo para marcar o gol que sacramentou a segunda vitória consecutiva do Paulista.

Ao final da partida, ele comemorou o feito. “Estou muito feliz com o primeiro gol com a camisa do Galo e espero que venham muitos outros. Vamos, Galo!”