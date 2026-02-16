Um dos programas é o Esporte Campeão, voltado para crianças, jovens e adultos que, além da prática regular e sistematizada com sólidos treinamentos em mais de 50 modalidades, participam de campeonatos e competições ao longo do processo de formação. O programa estimula o desenvolvimento técnico, a disciplina, o trabalho em equipe e a vivência esportiva competitiva de forma orientada e saudável.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, segue fortalecendo o acesso ao esporte como ferramenta de inclusão, saúde e desenvolvimento social. Atualmente, o Time Jundiaí atende aproximadamente 11 mil alunos, contemplados por quatro programas esportivos que alcançam crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência em diferentes fases da vida.

Outro importante pilar é o Peama (Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas), referência na cidade e na região. O programa é destinado a pessoas com deficiência, oferecendo atividades esportivas adaptadas que promovem inclusão, autonomia, socialização e qualidade de vida, respeitando as necessidades e potencialidades de cada aluno.

Já a Escola do Esporte é, para muitas crianças e jovens, o primeiro contato com a prática esportiva. De forma lúdica e educativa, o programa apresenta diferentes modalidades, ajudando a criança a desenvolver habilidades motoras, coordenação, convivência social e o senso esportivo, sem a pressão do rendimento ou da competição.

Para os adultos, o Esporte Maior oferece atividades físicas regulares voltadas ao bem-estar e à saúde. O programa é ideal para quem busca manter uma rotina ativa, melhorar a qualidade de vida e praticar exercícios de forma orientada, sem foco em performance ou participação em campeonatos.