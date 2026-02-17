Segundo o bispo, a mensagem central une espiritualidade e compromisso social. A escolha do tema está relacionada à realidade social do país. “Se Cristo veio morar entre nós, a moradia deixa de ser apenas uma questão estrutural e passa a ser também uma questão de fé. Deus escolheu habitar a nossa realidade, inclusive o sofrimento humano. A falta de moradia digna é uma das expressões mais dolorosas da desigualdade. Quando tantas famílias vivem em situação precária ou insegura, a fraternidade está ferida”, destaca.

A Igreja Católica prepara missas com imposição de cinzas e a abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2026 em todas as 71 paróquias diocesanas. Na Catedral Nossa Senhora do Desterro o encontro será às 19h30, presidido pelo bispo diocesano dom Arnaldo Cavalheiro Neto.

A Diocese de Jundiaí lança nesta quarta-feira (18), durante as missas da ‘Quarta-feira de Cinzas’, a Campanha da Fraternidade 2026 com o tema ‘Fraternidade e Moradia” e lema “Ele veio morar entre nós”. A proposta deste ano convida a comunidade a refletir sobre a moradia como dimensão essencial da dignidade humana, como um motor para redução das desigualdades sociais e da vivência da fé cristã.

Em Jundiaí, apesar dos indicadores de desenvolvimento, a Diocese reconhece desafios concretos ligados à habitação, como famílias que enfrentam dificuldades para pagar aluguel, pessoas em situação de rua e moradias inadequadas nas periferias. “A moradia não é apenas um teto. É a base para a vida familiar, para o estudo das crianças, para o descanso do trabalhador e para a saúde física e emocional”, ressalta Dom Arnaldo.

A CF, tradicionalmente vivida durante a Quaresma, busca promover um processo de formação e mobilização. “A Campanha nos convida a superar o individualismo e assumir a corresponsabilidade pela cidade que construímos. Esperamos que ela gere atitudes práticas, solidariedade e mais participação social”, pontua o bispo.

Na Diocese de Jundiaí, formada por 11 municípios, a proposta será trabalhada em três frentes como formação, oração e ação concreta. A expectativa também é fortalecer iniciativas já desenvolvidas por pastorais sociais e ampliar o diálogo com entidades e poder público. “A Igreja não substitui o Estado, mas tem missão profética. Podemos colaborar na articulação de esforços e apoiar iniciativas que promovam moradia digna”, afirma dom Arnaldo.

Entre as situações que mais preocupam a Diocese estão as pessoas em situação de rua, famílias que vivem em condições precárias e aquelas que enfrentam insegurança habitacional. “O problema da moradia não pode ser invisível. Quando nos acostumamos com a desigualdade, algo dentro de nós adoece”, alerta.

Ao convidar a população a participar da Campanha da Fraternidade 2026, o bispo reforça que o compromisso começa dentro de casa. “Valorizem o próprio lar como espaço sagrado, mas não fechem as portas do coração para quem não tem essa segurança. Se educarmos nossos filhos na partilha e no compromisso com os mais frágeis, estaremos construindo uma cidade mais fraterna e mais justa”, conclui.